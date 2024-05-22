https://ria.ru/20240522/rogov-1947646464.html

Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России

Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России - РИА Новости, 22.05.2024

Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дешевой игрой и... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:42

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владимир рогов

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дешевой игрой и клоунадой призыв конгрессменов США разрешить использовать предоставленные Киеву вооружения для нанесения ударов вглубь России. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". "Это просто дешевая игра и клоунада. Все мы прекрасно понимаем, что удары по факту и так уже наносятся по территории России иностранным оружием, в том числе поставленным США, при этом цели для атак определяются американскими спутниками и разведывательными самолетами", - сказал Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что ВСУ регулярно пытаются атаковать прифронтовые регионы, в том числе Крым, американскими ракетами ATACMS. "У меня практически нет сомнений, что американские военные легализуются под видом ВСУ для нанесения ударов по русской армии и нашим мирным городам", - сказал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240522/tni-1947593819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир рогов, ллойд остин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире