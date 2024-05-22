Рейтинг@Mail.ru
Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/rogov-1947646464.html
Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России
Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России - РИА Новости, 22.05.2024
Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дешевой игрой и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:42
2024-05-22T13:42
россия
украина
сша
владимир рогов
ллойд остин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дешевой игрой и клоунадой призыв конгрессменов США разрешить использовать предоставленные Киеву вооружения для нанесения ударов вглубь России. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". "Это просто дешевая игра и клоунада. Все мы прекрасно понимаем, что удары по факту и так уже наносятся по территории России иностранным оружием, в том числе поставленным США, при этом цели для атак определяются американскими спутниками и разведывательными самолетами", - сказал Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что ВСУ регулярно пытаются атаковать прифронтовые регионы, в том числе Крым, американскими ракетами ATACMS. "У меня практически нет сомнений, что американские военные легализуются под видом ВСУ для нанесения ударов по русской армии и нашим мирным городам", - сказал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240522/tni-1947593819.html
https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир рогов, ллойд остин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Рогов отреагировал на призыв конгрессменов разрешить удары по России

Рогов назвал призыв конгрессменов в США разрешить удары по России клоунадой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дешевой игрой и клоунадой призыв конгрессменов США разрешить использовать предоставленные Киеву вооружения для нанесения ударов вглубь России.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
"Заметное преимущество". В США испугались новейшего российского оружия
Вчера, 10:39
"Это просто дешевая игра и клоунада. Все мы прекрасно понимаем, что удары по факту и так уже наносятся по территории России иностранным оружием, в том числе поставленным США, при этом цели для атак определяются американскими спутниками и разведывательными самолетами", - сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВСУ регулярно пытаются атаковать прифронтовые регионы, в том числе Крым, американскими ракетами ATACMS.
"У меня практически нет сомнений, что американские военные легализуются под видом ВСУ для нанесения ударов по русской армии и нашим мирным городам", - сказал Рогов.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Границы поменяются. В сенате США раскрыли, что произойдет с Украиной
Вчера, 11:25
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАВладимир РоговЛлойд ОстинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала