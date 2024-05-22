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В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка
В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка - РИА Новости, 22.05.2024
В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка
Уголовное дело по статье об убийстве завели после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, следователи устанавливают личность... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:21
2024-05-22T02:21
2024-05-22T10:21
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве завели после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы, следователи устанавливают личность матери погибшего, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее СК сообщал, что следователи организовали проверку после того, как тело ребенка было обнаружено в водоеме на юго-востоке Москвы. Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, тело малолетнего ребенка было обнаружено в реке Чурилиха в парке района Кузьминки. "По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 105 УК РФ - убийство)... Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы. Кроме того, для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка
СК возбудил дело после обнаружения в водоеме на юго-востоке Москвы тела ребенка