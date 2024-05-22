https://ria.ru/20240522/raketa-1947759070.html
США готовятся к тестовому полету МБР Sentinel, сообщил глава NNSA
США готовятся к тестовому полету МБР Sentinel, сообщил глава NNSA - РИА Новости, 22.05.2024
США готовятся к тестовому полету МБР Sentinel, сообщил глава NNSA
США готовятся к тестовому полету своей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следуя в этом вопросе прежнему графику, заявила глава Национального... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:03
2024-05-22T21:03
2024-05-22T21:03
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США готовятся к тестовому полету своей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следуя в этом вопросе прежнему графику, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби. "Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1", - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США на вопрос о текущем статусе подготовки к тестовому полету. В таких полетах используется макет боевой части. Хруби подчеркнула важность проведения тестового полета, чтобы оставаться синхронизированными с остальными участниками программы разработки МБР, однако не уточнила сроков данного испытания. В мае председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун признался, что встревожен сильной задержкой в реализации программы МБР Sentinel, которые должны прийти на замену ракетам старого образца. Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил полного отказа от программы Sentinel.
https://ria.ru/20240422/voennye-1941424306.html
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в мире, сша
США готовятся к тестовому полету МБР Sentinel, сообщил глава NNSA
Глава NNSA Хруби: США готовятся к тестовому полету ракеты Sentinel
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США готовятся к тестовому полету своей межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следуя в этом вопросе прежнему графику, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби.
«
"Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1", - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США на вопрос о текущем статусе подготовки к тестовому полету. В таких полетах используется макет боевой части.
Хруби подчеркнула важность проведения тестового полета, чтобы оставаться синхронизированными с остальными участниками программы разработки МБР, однако не уточнила сроков данного испытания.
В мае председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун признался, что встревожен сильной задержкой в реализации программы МБР Sentinel, которые должны прийти на замену ракетам старого образца.
Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил полного отказа от программы Sentinel.