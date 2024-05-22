https://ria.ru/20240522/raisi-1947602841.html

Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Спикер ГД Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:20

2024-05-22T11:20

2024-05-22T13:29

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владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Госдумы. "Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси", - сообщила пресс-служба ГД. Володин по поручению президента РФ Владимира Путина представляет Россию на траурной церемонии. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html

https://ria.ru/20240522/raisi-1947559782.html

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Прощание с президентом Ирана Раиси в Тегеране Огромная толпа собралась на прощание с президентом Ирана Раиси в Тегеране 2024-05-22T11:20 true PT0M40S

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Варвара Скокшина

тегеран (город), иран, россия, вячеслав володин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, крушение вертолета президента ирана, в мире