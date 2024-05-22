https://ria.ru/20240522/raisi-1947602841.html
Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
Спикер ГД Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:20
2024-05-22T11:20
2024-05-22T13:29
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владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Госдумы. "Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси", - сообщила пресс-служба ГД. Володин по поручению президента РФ Владимира Путина представляет Россию на траурной церемонии. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html
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Прощание с президентом Ирана Раиси в Тегеране
Огромная толпа собралась на прощание с президентом Ирана Раиси в Тегеране
2024-05-22T11:20
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тегеран (город), иран, россия, вячеслав володин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, крушение вертолета президента ирана, в мире
Тегеран (город), Иран, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана, В мире
Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
Спикер Госдумы Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси