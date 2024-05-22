https://ria.ru/20240522/raisi-1947593047.html

Бывший посол России в Иране прокомментировал слова Блинкена о Раиси

Бывший посол России в Иране прокомментировал слова Блинкена о Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

Бывший посол России в Иране прокомментировал слова Блинкена о Раиси

Проблемы других стран в США воспринимаются "на ура", поэтому в заявлениях госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир "выиграли" от смерти Раиси, нет РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:36

2024-05-22T10:36

2024-05-22T10:44

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Проблемы других стран в США воспринимаются "на ура", поэтому в заявлениях госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир "выиграли" от смерти Раиси, нет ничего странного, заявил РИА Новости посол России в Иране в 2001-2005 годах Александр Марьясов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. "Иранцы отвечали взаимностью после введения санкций, после усиления нажима на Иран. В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединенных Штатах "на ура". Поэтому тут удивляться нечему", - сказал Марьясов. Он добавил, что курс Ирана на развитие дружественных отношений с Россией продолжится и при новом президенте Ирана, пока руководителем страны является Верховный и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, который четко понимает, что развитие отношений с РФ является важным фактором для Ирана, поэтому американцам "нечего радоваться". Марьясов подчеркнул, что, хотя в Иране и есть реформистские силы, которые выступают за нормализацию отношений с США, на данный момент они не играют какой-либо серьезной роли во внутренней и внешней политике страны. "В плане риторики, конечно, могут быть ответы чисто риторические, что это не дело Соединенных Штатов комментировать внутренние события в Иране. Но я думаю, что иранцы могут и проигнорировать эти заявления", - заключил Марьясов, говоря о возможной реакции Ирана на заявления Блинкена. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/putin-1947535268.html

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