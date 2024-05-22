У истории крушения вертолета Раиси есть "темные стороны", пишут СМИ
Hürriyet рассказала о "темных сторонах" истории крушения вертолета Раиси
© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Авиакатастрофа, повлекшая за собой гибель президента и главы МИД Ирана, выгодна Израилю, но этот инцидент имеет темные стороны, которые надо прояснить, пишет в среду турецкая газета Hürriyet.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
"Что касается убийства президента Раиси, выгодно ли оно Израилю? Выгодно. Каждый инцидент, который будоражит Иран, выгоден Израилю. Может ли Израиль стоять за этим? Возможно. Но я не думаю, что следует обвинять только лишь Израиль. В крушении вертолета есть темные стороны. Их необходимо прояснить", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Кроме того, он задается вопросом, неужели Иран не может установить устройство ELT на вертолет, на котором летит президент. "Если в стране есть только одно устройство ELT, разве оно не должно быть на вертолете, перевозящем президента?- пишет автор публикации. - Три вертолета взлетают. Двум из них удается приземлиться. Почему разбился вертолет, перевозивший президента? Утверждается, что два других вертолета изменили маршрут полета, когда достигли района, где был густой туман. Почему пилот вертолета, перевозившего президента, не изменил маршрут? Был ли какой-либо диалог между пилотами двух других вертолетов по поводу изменения маршрута полета?".
По словам автора, примечательно, что Раиси летел не на президентском вертолете, а на вертолете, принадлежащем иранскому Красному Полумесяцу. "Если бы вертолет, перевозивший Раиси, был оснащен устройством ELT, он бы подавал сигнал в течение 30 дней с момента крушения. Таким образом, найти Раиси было бы проще. Интересно, неужели Раиси не хотели найти до того, как его смерть была окончательно установлена?" - подчеркивает издание.
"Было установлено, что кабина, в которой находились пилоты сбитого вертолета, была охвачена огнем. Было установлено, что пилот и два офицера сгорели заживо. Выяснилось, что основная часть фюзеляжа с президентом была отделена от кабины. Могло ли возгорание в кабине пилота быть признаком убийства? Могли ли в кабину заложить взрывчатку или легковоспламеняющееся вещество?", - ставит вопрос автор материала.
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