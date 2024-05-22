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Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
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05:06 22.05.2024 (обновлено: 08:53 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/raisi-1947559782.html
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси
Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:06
2024-05-22T08:53
в мире
иран
тебриз
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов, его слова приводит агентство IRNA."Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", — рассказал Эсмаили.По словам чиновника, экипаж вертолета, в котором он летел, заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками. После исчезновения вертолета Раиси экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.В итоге пилотам удалось созвониться с находившимся на борту вместе с Раиси имамом города Тебриз Сайед Мохаммадом Али Аль-Хашемом. Экипаж, как сообщил Эсмаили, поддерживал связь с ним еще нескольких часов до его смерти. С его слов стало ясно, что президентский вертолет разбился."Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — привел глава президентской администрации слова имама.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240521/strannosti-1947413596.html
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в мире, иран, тебриз, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Тебриз, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси

Глава офиса президента Ирана раскрыл подробности крушения вертолета Раиси

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Эбрахима Раиси в другом вертолете, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета был жив еще несколько часов, его слова приводит агентство IRNA.
«
"Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", — рассказал Эсмаили.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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21 мая, 14:12
По словам чиновника, экипаж вертолета, в котором он летел, заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками. После исчезновения вертолета Раиси экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.
В итоге пилотам удалось созвониться с находившимся на борту вместе с Раиси имамом города Тебриз Сайед Мохаммадом Али Аль-Хашемом. Экипаж, как сообщил Эсмаили, поддерживал связь с ним еще нескольких часов до его смерти. С его слов стало ясно, что президентский вертолет разбился.
«
"Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — привел глава президентской администрации слова имама.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Вчера, 02:26
 
В миреИранТебризАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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