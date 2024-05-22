https://ria.ru/20240522/raisi-1947552627.html

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с Раиси

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с Раиси

Сотни жителей иранской столицы приняли активное участие в церемонии прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси, главой МИДа Хосейном Амир Абдоллахианом и... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T01:58

2024-05-22T01:58

2024-05-22T10:49

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тегеран (город)

сша

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы приняли активное участие в церемонии прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси, главой МИДа Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, погибшими в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе Ирана, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось в архитектурном комплексе "Мосалла имама Хомейни" - известной локации в Тегеране, где проходят пятничные молитвы и часто устраиваются выставки международного масштаба. На территории комплекса были усилены меры безопасности и расположены машины скорой помощи с бригадами врачей. Пришедшие отдать последнюю дань уважения погибшим были одеты, в основном, в черное в знак траура (женщины - в чадре), однако изредка можно было увидеть и участников, не носивших траур. Многие из присутствовавших пришли с маленькими детьми: во время исполнения программы мероприятия взрослые организовывали для них стихийные игровые пространства или просто укладывали спать рядом с местом, где сидели без ботинок и скрестив ноги по-турецки. Большинство участников церемонии держали в руках плакаты с портретами президента Раиси, а также иранские и - чуть реже - палестинские флаги. Программа открылась исполнением государственного гимна и чтением Корана. Люди плакали и молились об ушедшем президенте и его спутниках. Помимо перечисления заслуг погибших перед страной и приглашения на сцену музыкантов и чтецов, ведущий также воодушевлял присутствующих на массовое скандирование традиционных для послереволюционного Ирана лозунгов "Смерть США!" и "Смерть Израилю". Ряд присутствовавших использовали фонарики мобильных телефонов как символический огонь свечей, зажженных в знак траура. Музыкальная часть мероприятия сопровождалась трансляцией видеоряда на нескольких мониторах, в котором использовались изображения Раиси и его погибших спутников. В течение вечера, по ходу исполнения программы, число желающих принять участие в церемонии, только возрастало. Часть из них находила места в переполненном помещении, где проходила церемония, другая оставалась на улице, занимая площадку перед входом. Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах. Во вторник, 21 мая, с ними простились жители городов Тебриз и Кум, затем тела были направлены в столицу, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240522/abdollakhian-1947553385.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана