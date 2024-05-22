https://ria.ru/20240522/rabotino-1947560222.html
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 22.05.2024
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:12
2024-05-22T05:12
2024-05-22T05:12
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запорожская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП", - говорится в сообщении. По словам заместителя командира роты с позывным "Чегевара", военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. "Работаем на запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит", - привели в министерстве слова замкомандира роты.
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в мире, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск
Минобороны: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП", - говорится в сообщении.
По словам заместителя командира роты с позывным "Чегевара", военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. "Работаем на запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит", - привели в министерстве слова замкомандира роты.