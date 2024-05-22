Рейтинг@Mail.ru
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/rabotino-1947560222.html
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 22.05.2024
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:12
2024-05-22T05:12
специальная военная операция на украине
в мире
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931668528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6071a18b2e435ecc4711292952bdf14c.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП", - говорится в сообщении. По словам заместителя командира роты с позывным "Чегевара", военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. "Работаем на запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит", - привели в министерстве слова замкомандира роты.
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931668528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae9f6974ab964b836496d3c3f26fec4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск

Минобороны: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП", - говорится в сообщении.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой
Вчера, 05:04
По словам заместителя командира роты с позывным "Чегевара", военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. "Работаем на запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит", - привели в министерстве слова замкомандира роты.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала