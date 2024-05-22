https://ria.ru/20240522/rabotino-1947560222.html

Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск

Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 22.05.2024

Севернее Работино уничтожили опорный пункт украинских войск

Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:12

2024-05-22T05:12

2024-05-22T05:12

специальная военная операция на украине

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работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" при помощи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП", - говорится в сообщении. По словам заместителя командира роты с позывным "Чегевара", военнослужащие ВСУ стали менее подготовленными. "Работаем на запорожском направлении. В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит", - привели в министерстве слова замкомандира роты.

https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html

работино

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в мире, работино, запорожская область, вооруженные силы украины