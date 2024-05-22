Рейтинг@Mail.ru
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России" - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/rabota-1947732835.html
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России"
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России" - РИА Новости, 22.05.2024
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России"
Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:41
2024-05-22T18:41
красноярский край
работа
трудоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на территории всей страны, сообщает краевое агентство труда и занятости населения. "Жители края могут подключиться к федеральному порталу "Работа России". На площадке размещено около 50 тысяч вакансий от предприятий и организаций региона. Всего доступно около двух миллионов предложений работы по всей стране. На портале уже зарегистрировались более 144 тысяч жителей края", - говорится в сообщении. Соискатели могут разместить резюме, подать заявление о содействии в поиске работы, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, получении услуг по профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации. Для выпускников и студентов высших учебных заведений доступен сервис поиска места для стажировки или прохождения практики. "Каждый может получить широкий комплекс услуг, подав заявку на портале "Работа России", что значительно экономит время. Кроме того, все предложения работы, размещенные на портале, проверены специалистами центров занятости и прошли модерацию", – отметил глава краевого агентства Виктор Новиков. Чтобы получить услуги службы занятости, необходимо авторизоваться в личном кабинете портала "Работа России" через "Госуслуги". Войти можно как с личного гаджета, так и с гостевого компьютера в центре занятости населения.
https://ria.ru/20240522/sotskontrakty-1947731462.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, работа, трудоустройство
Красноярский край, Работа, трудоустройство

Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России"

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на территории всей страны, сообщает краевое агентство труда и занятости населения.
"Жители края могут подключиться к федеральному порталу "Работа России". На площадке размещено около 50 тысяч вакансий от предприятий и организаций региона. Всего доступно около двух миллионов предложений работы по всей стране. На портале уже зарегистрировались более 144 тысяч жителей края", - говорится в сообщении.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Почти 700 красноярцев заключили соцконтракты на поиск работы
Вчера, 18:36
Соискатели могут разместить резюме, подать заявление о содействии в поиске работы, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, получении услуг по профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации. Для выпускников и студентов высших учебных заведений доступен сервис поиска места для стажировки или прохождения практики.
"Каждый может получить широкий комплекс услуг, подав заявку на портале "Работа России", что значительно экономит время. Кроме того, все предложения работы, размещенные на портале, проверены специалистами центров занятости и прошли модерацию", – отметил глава краевого агентства Виктор Новиков.
Чтобы получить услуги службы занятости, необходимо авторизоваться в личном кабинете портала "Работа России" через "Госуслуги". Войти можно как с личного гаджета, так и с гостевого компьютера в центре занятости населения.
 
Красноярский крайРаботатрудоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала