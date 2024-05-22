https://ria.ru/20240522/rabota-1947732835.html
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России"
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России" - РИА Новости, 22.05.2024
Более 144 тысяч красноярцев зарегистрировались на портале "Работа России"
Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:41
2024-05-22T18:41
2024-05-22T18:41
красноярский край
работа
трудоустройство
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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на территории всей страны, сообщает краевое агентство труда и занятости населения. "Жители края могут подключиться к федеральному порталу "Работа России". На площадке размещено около 50 тысяч вакансий от предприятий и организаций региона. Всего доступно около двух миллионов предложений работы по всей стране. На портале уже зарегистрировались более 144 тысяч жителей края", - говорится в сообщении. Соискатели могут разместить резюме, подать заявление о содействии в поиске работы, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, получении услуг по профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации. Для выпускников и студентов высших учебных заведений доступен сервис поиска места для стажировки или прохождения практики. "Каждый может получить широкий комплекс услуг, подав заявку на портале "Работа России", что значительно экономит время. Кроме того, все предложения работы, размещенные на портале, проверены специалистами центров занятости и прошли модерацию", – отметил глава краевого агентства Виктор Новиков. Чтобы получить услуги службы занятости, необходимо авторизоваться в личном кабинете портала "Работа России" через "Госуслуги". Войти можно как с личного гаджета, так и с гостевого компьютера в центре занятости населения.
https://ria.ru/20240522/sotskontrakty-1947731462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, работа, трудоустройство
Красноярский край, Работа, трудоустройство
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Более 144 тысяч жителей Красноярского края зарегистрировались на портале "Работа России", где представлено около двух миллионов предложений о работе на территории всей страны, сообщает краевое агентство труда и занятости населения.
"Жители края могут подключиться к федеральному порталу "Работа России". На площадке размещено около 50 тысяч вакансий от предприятий и организаций региона. Всего доступно около двух миллионов предложений работы по всей стране. На портале уже зарегистрировались более 144 тысяч жителей края", - говорится в сообщении.
Соискатели могут разместить резюме, подать заявление о содействии в поиске работы, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, получении услуг по профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации. Для выпускников и студентов высших учебных заведений доступен сервис поиска места для стажировки или прохождения практики.
"Каждый может получить широкий комплекс услуг, подав заявку на портале "Работа России", что значительно экономит время. Кроме того, все предложения работы, размещенные на портале, проверены специалистами центров занятости и прошли модерацию", – отметил глава краевого агентства Виктор Новиков.
Чтобы получить услуги службы занятости, необходимо авторизоваться в личном кабинете портала "Работа России" через "Госуслуги
". Войти можно как с личного гаджета, так и с гостевого компьютера в центре занятости населения.