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Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре - РИА Новости, 23.05.2024
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23:42 22.05.2024 (обновлено: 09:51 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/putin-1947772422.html
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре - РИА Новости, 23.05.2024
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:42
2024-05-23T09:51
политика
липецкая область
россия
владимир путин
игорь артамонов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре."Далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок", - сказал Артамонов на встрече."Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - ответил Путин.Путин в среду провел встречу с Артамоновым.
https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html
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политика, липецкая область, россия, владимир путин, игорь артамонов
Политика, Липецкая область, Россия, Владимир Путин, Игорь Артамонов
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре

Путин поддержал идею Артамонова идти на выборы в сентябре в Липецкой области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре.
«
"Далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок", - сказал Артамонов на встрече.
«
"Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - ответил Путин.
Путин в среду провел встречу с Артамоновым.
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Вчера, 23:45
 
ПолитикаЛипецкая областьРоссияВладимир ПутинИгорь Артамонов
 
 
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