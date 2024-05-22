https://ria.ru/20240522/putin-1947772422.html
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре - РИА Новости, 23.05.2024
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:42
2024-05-22T23:42
2024-05-23T09:51
политика
липецкая область
россия
владимир путин
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре."Далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок", - сказал Артамонов на встрече."Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - ответил Путин.Путин в среду провел встречу с Артамоновым.
https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, липецкая область, россия, владимир путин, игорь артамонов
Политика, Липецкая область, Россия, Владимир Путин, Игорь Артамонов
Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре
Путин поддержал идею Артамонова идти на выборы в сентябре в Липецкой области