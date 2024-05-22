https://ria.ru/20240522/putin-1947772422.html

Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре

Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре - РИА Новости, 23.05.2024

Путин поддержал намерение Артамонова идти на выборы в сентябре

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T23:42

2024-05-22T23:42

2024-05-23T09:51

политика

липецкая область

россия

владимир путин

игорь артамонов

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре."Далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок", - сказал Артамонов на встрече."Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - ответил Путин.Путин в среду провел встречу с Артамоновым.

https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html

липецкая область

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политика, липецкая область, россия, владимир путин, игорь артамонов