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Путин проводит встречу с главой Липецкой области - РИА Новости, 23.05.2024
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23:33 22.05.2024 (обновлено: 09:50 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/putin-1947771758.html
Путин проводит встречу с главой Липецкой области
Путин проводит встречу с главой Липецкой области - РИА Новости, 23.05.2024
Путин проводит встречу с главой Липецкой области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:33
2024-05-23T09:50
липецкая область
политика
владимир путин
игорь артамонов
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции."Игорь Георгиевич, добрый вечер", - сказал глава государства."Добрый вечер, Владимир Владимирович", - ответил Артамонов."Как дела, Игорь Георгиевич?" - спросил Путин."В целом, все нормально. Разрешите доложить по ситуации", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947622833.html
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липецкая область, политика, владимир путин, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Политика, Владимир Путин, Игорь Артамонов, Россия
Путин проводит встречу с главой Липецкой области

Путин проводит встречу с главой Липецкой области в режиме видеоконференции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. 22 мая 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции.
"Игорь Георгиевич, добрый вечер", - сказал глава государства.
"Добрый вечер, Владимир Владимирович", - ответил Артамонов.
"Как дела, Игорь Георгиевич?" - спросил Путин.
"В целом, все нормально. Разрешите доложить по ситуации", - сказал губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Липецкая областьПолитикаВладимир ПутинИгорь АртамоновРоссия
 
 
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