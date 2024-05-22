https://ria.ru/20240522/putin-1947771758.html

Путин проводит встречу с главой Липецкой области

Путин проводит встречу с главой Липецкой области - РИА Новости, 23.05.2024

Путин проводит встречу с главой Липецкой области

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T23:33

2024-05-22T23:33

2024-05-23T09:50

липецкая область

политика

владимир путин

игорь артамонов

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции."Игорь Георгиевич, добрый вечер", - сказал глава государства."Добрый вечер, Владимир Владимирович", - ответил Артамонов."Как дела, Игорь Георгиевич?" - спросил Путин."В целом, все нормально. Разрешите доложить по ситуации", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947622833.html

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липецкая область, политика, владимир путин, игорь артамонов, россия