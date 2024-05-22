https://ria.ru/20240522/putin-1947755515.html

Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести ликвидацию

Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести ликвидацию - РИА Новости, 22.05.2024

Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести ликвидацию

Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации, следует из распоряжения главы государства. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:36

2024-05-22T20:36

2024-05-22T21:30

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации, следует из распоряжения главы государства. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. Nº 520 … разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - сказано в сообщении."Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".

https://ria.ru/20230929/bank-1899348128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика