https://ria.ru/20240522/putin-1947730410.html
Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству
Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству - РИА Новости, 22.05.2024
Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству, включив в него своего помощника Владимира Мединского и исключив... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:29
2024-05-22T18:29
2024-05-22T18:42
россия
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владимир мединский
владимир толстой
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству, включив в него своего помощника Владимира Мединского и исключив Владимира Толстого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Во вторник Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ по культуре."Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, утвержденный указом президента Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №665 "Об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", изменения, включив в него Мединского В.Р. - помощника президента Российской Федерации (секретарь Совета) и исключив Толстого В.И", - говорится в тексте документа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240520/savelev-1947256201.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, владимир толстой
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Владимир Толстой
Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству
Путин включил Мединского и исключил Толстого из состава совета по культуре
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству, включив в него своего помощника Владимира Мединского и исключив Владимира Толстого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Во вторник Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ по культуре.
"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, утвержденный указом президента Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №665 "Об утверждении состава Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", изменения, включив в него Мединского В.Р. - помощника президента Российской Федерации (секретарь Совета) и исключив Толстого В.И", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.