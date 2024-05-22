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Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС - РИА Новости, 22.05.2024
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18:02 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947726774.html
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:02
2024-05-22T18:02
общество
россия
тюменская область
владимир путин
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка приема заявлений пострадавших от ЧС граждан, доклад требуется до 1 августа. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "При участии МЧС России рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка организации приема заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в целях организации приема заявлений граждан, находящихся исключительно в зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте поручения. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти указанных регионов.
https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html
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общество, россия, тюменская область, владимир путин, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС

Путин поручил разработать порядок приема заявлений пострадавших от ЧС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка приема заявлений пострадавших от ЧС граждан, доклад требуется до 1 августа.
Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля.
«
"При участии МЧС России рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка организации приема заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в целях организации приема заявлений граждан, находящихся исключительно в зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте поручения.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти указанных регионов.
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ОбществоРоссияТюменская областьВладимир ПутинМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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