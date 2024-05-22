https://ria.ru/20240522/putin-1947726774.html
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:02
2024-05-22T18:02
2024-05-22T18:02
общество
россия
тюменская область
владимир путин
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка приема заявлений пострадавших от ЧС граждан, доклад требуется до 1 августа. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "При участии МЧС России рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка организации приема заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в целях организации приема заявлений граждан, находящихся исключительно в зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте поручения. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти указанных регионов.
https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6d41116d27ce4d6596efae760b852b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тюменская область, владимир путин, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Путин поручил разработать порядок приема заявлений пострадавших от ЧС