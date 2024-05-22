https://ria.ru/20240522/putin-1947726774.html

Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС

Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:02

2024-05-22T18:02

2024-05-22T18:02

общество

россия

тюменская область

владимир путин

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка приема заявлений пострадавших от ЧС граждан, доклад требуется до 1 августа. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "При участии МЧС России рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка организации приема заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в целях организации приема заявлений граждан, находящихся исключительно в зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте поручения. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти указанных регионов.

https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, тюменская область, владимир путин, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)