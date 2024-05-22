https://ria.ru/20240522/putin-1947701508.html
Путин уверен, что Россия решит самые амбициозные задачи
Путин уверен, что Россия решит самые амбициозные задачи - РИА Новости, 22.05.2024
Путин уверен, что Россия решит самые амбициозные задачи
Россия решит самые амбициозные задачи, обеспечит рост экономики, если будут возможности для научных и производственных коллективов, заявил президент России... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:34
2024-05-22T16:34
2024-05-22T17:15
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия решит самые амбициозные задачи, обеспечит рост экономики, если будут возможности для научных и производственных коллективов, заявил президент России Владимир Путин."Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АСИ. Президент подчеркнул, что для того, чтобы осуществить все намеченные планы и успешно ответить на внешние вызовы, "нужны слаженные действия всех уровней власти и, безусловно, участие всего общества, вклад в развитие страны практически каждого гражданина".
https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин уверен, что Россия решит самые амбициозные задачи
Путин: Россия решит любые задачи, если будут научно-производственные возможности