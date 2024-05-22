Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947700000.html
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития
Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944403206_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_cce692f1ba246399e5c311f1ad807f2d.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве. "Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20240220/putin-1928550085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944403206_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_efae4f797ae0f9fd2c0abcd2acda4d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития

Путин: в технологическом развитии нужно кооперировать с дружественными странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.
"Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин заявил, что у России даже в недружественных странах есть союзники
20 февраля, 18:21
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала