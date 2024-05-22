https://ria.ru/20240522/putin-1947700000.html
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития
Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве. "Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20240220/putin-1928550085.html
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россия, владимир путин
Путин призвал к кооперации в вопросе технологического развития
Путин: в технологическом развитии нужно кооперировать с дружественными странами
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.
"Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.