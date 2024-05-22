Путин поручил АСИ активнее продвигать российские проекты за рубежом
Путин попросил АСИ укреплять международное партнерство
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени"
Пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив должно активнее продвигать российские проекты за рубежом, призвал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
"В целом прошу АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов. Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что "рынок все выстроит", но за рынок надо бороться.
Путин призвал сотрудничать с дружественными странами, вместе создавать инновации, которые нужны гражданам и экономикам.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — автономная некоммерческая организация, учрежденная правительством России для поддержки общественно значимых проектов.
Президент напомнил, что в России определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу, для их достижения формируются новые нацпроекты и программы. Главная миссия Агентства стратегических инициатив заключается в поддержании перспективных проектов, в содействии гармоничному развитию регионов, подчеркнул глава государства.
Он призвал правительство, министерства и ведомства координировать усилия с АСИ.
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