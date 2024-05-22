https://ria.ru/20240522/putin-1947699567.html

Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях

Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях - РИА Новости, 22.05.2024

Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях

Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:29

2024-05-22T16:29

2024-05-22T16:48

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но за него надо бороться."Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот - вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит , а вот за рынок, конечно, надо бороться", - заявил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20240522/putin-1947635851.html

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)