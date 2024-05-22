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Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях - РИА Новости, 22.05.2024
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16:29 22.05.2024 (обновлено: 16:48 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/putin-1947699567.html
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях - РИА Новости, 22.05.2024
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях
Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:29
2024-05-22T16:48
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но за него надо бороться."Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот - вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит , а вот за рынок, конечно, надо бороться", - заявил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20240522/putin-1947635851.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях

Путин: противникам будет труднее при эффективности РФ в технологических решениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но за него надо бороться.
«
"Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот - вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит , а вот за рынок, конечно, надо бороться", - заявил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Заседание АСИ с участием Путина. Трансляция
Вчера, 16:30
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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