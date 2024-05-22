https://ria.ru/20240522/putin-1947699567.html
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях - РИА Новости, 22.05.2024
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях
Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:29
2024-05-22T16:29
2024-05-22T16:48
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если решения РФ в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, но за него надо бороться."Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот - вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит , а вот за рынок, конечно, надо бороться", - заявил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20240522/putin-1947635851.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал, зачем надо быть эффективнее в технологических решениях
Путин: противникам будет труднее при эффективности РФ в технологических решениях