https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html

Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах

Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах - РИА Новости, 22.05.2024

Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах

Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:28

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ. "Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240522/poslanie-1947698916.html

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2024

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)