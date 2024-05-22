https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:28
2024-05-22T16:28
2024-05-22T16:28
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ. "Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240522/poslanie-1947698916.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
Путин: инициативы, поддерживаемые АСИ, должны отражаться в нацпроектах