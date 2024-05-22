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Путин в среду встретится с главами регионов - РИА Новости, 22.05.2024
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13:04 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947635937.html
Путин в среду встретится с главами регионов
Путин в среду встретится с главами регионов - РИА Новости, 22.05.2024
Путин в среду встретится с главами регионов
Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, он встретится с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:04
2024-05-22T13:04
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, он встретится с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле сегодня. Будет много встреч отдельных у президента. Во второй половине дня президент продолжит работать по региональной тематике, у него будут встречи с главами регионов, мы будем вас ориентировать, сообщать соответствующим образом, они планируются открытыми", - сказал Песков. Он добавил, что несколько других встреч президента будут носить закрытый рабочий характер.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в среду встретится с главами регионов

Песков: Путин в среду работает в Кремле, встретится с главами регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, он встретится с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле сегодня. Будет много встреч отдельных у президента. Во второй половине дня президент продолжит работать по региональной тематике, у него будут встречи с главами регионов, мы будем вас ориентировать, сообщать соответствующим образом, они планируются открытыми", - сказал Песков.
Он добавил, что несколько других встреч президента будут носить закрытый рабочий характер.
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