https://ria.ru/20240522/putin-1947635937.html

Путин в среду встретится с главами регионов

Путин в среду встретится с главами регионов - РИА Новости, 22.05.2024

Путин в среду встретится с главами регионов

Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, он встретится с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:04

2024-05-22T13:04

2024-05-22T13:04

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду работает в Кремле, он встретится с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле сегодня. Будет много встреч отдельных у президента. Во второй половине дня президент продолжит работать по региональной тематике, у него будут встречи с главами регионов, мы будем вас ориентировать, сообщать соответствующим образом, они планируются открытыми", - сказал Песков. Он добавил, что несколько других встреч президента будут носить закрытый рабочий характер.

https://ria.ru/20230925/putin-1898470613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков