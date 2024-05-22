https://ria.ru/20240522/puteshestvie-1947561398.html

Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу"

Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу" - РИА Новости, 22.05.2024

Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу"

Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу", сообщили в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:57

2024-05-22T05:57

2024-05-22T10:51

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу", сообщили в Минобороны России. "С Ярославского вокзала Москвы в путешествие по железной дороге России отправились 160 членов семей военнослужащих - участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Во взаимодействии с Минобороны и государственным фондом "Защитники Отечества" РЖД сформировали специальный рейс туристического поезда "По Золотому кольцу" по маршруту Москва - Кострома - Ярославль - Владимир - Москва. Это второй из 12 рейсов, запланированных в этом году в рамках нового этапа социально-патриотического проекта "Своих не бросаем". Участники поездки посетят древние города Северо-Восточной Руси, которые образуют туристический маршрут "Золотое кольцо России". В Костроме пассажиры поезда совершат экскурсию по городу, посетят Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Костромскую слободу, Музей сыра и погрузятся в мир живой природы на Сумароковской лосиной ферме. В Ярославле участники проекта прогуляются по территории Ярославского кремля, посетят музей "Губернаторский дом" и крупнейший в России ландшафтный Ярославский зоопарк. Во Владимирской области - осмотрят фрески Андрея Рублева начала XV века в Успенском соборе и белокаменные узоры Дмитриевского собора во Владимире, а в Суздале - Спасо-Евфимиев монастырь. Официальным перевозчиком и туроператором является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга РЖД. Ранее в мае в рамках проекта уже состоялся рейс туристического поезда "Города Великой Победы" по маршруту Москва - Смоленск - Тула - Москва.

https://ria.ru/20240223/poezd-1929141320.html

https://ria.ru/20240501/vystavka-1943226851.html

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москва, россия, кострома, ржд