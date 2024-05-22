Рейтинг@Mail.ru
Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу" - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 22.05.2024 (обновлено: 10:51 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/puteshestvie-1947561398.html
Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу"
Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу" - РИА Новости, 22.05.2024
Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу"
Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу", сообщили в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:57
2024-05-22T10:51
москва
россия
кострома
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947597156_0:74:1200:750_1920x0_80_0_0_7f070cc71a17cde68f6ce22385a5c65a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу", сообщили в Минобороны России. "С Ярославского вокзала Москвы в путешествие по железной дороге России отправились 160 членов семей военнослужащих - участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Во взаимодействии с Минобороны и государственным фондом "Защитники Отечества" РЖД сформировали специальный рейс туристического поезда "По Золотому кольцу" по маршруту Москва - Кострома - Ярославль - Владимир - Москва. Это второй из 12 рейсов, запланированных в этом году в рамках нового этапа социально-патриотического проекта "Своих не бросаем". Участники поездки посетят древние города Северо-Восточной Руси, которые образуют туристический маршрут "Золотое кольцо России". В Костроме пассажиры поезда совершат экскурсию по городу, посетят Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Костромскую слободу, Музей сыра и погрузятся в мир живой природы на Сумароковской лосиной ферме. В Ярославле участники проекта прогуляются по территории Ярославского кремля, посетят музей "Губернаторский дом" и крупнейший в России ландшафтный Ярославский зоопарк. Во Владимирской области - осмотрят фрески Андрея Рублева начала XV века в Успенском соборе и белокаменные узоры Дмитриевского собора во Владимире, а в Суздале - Спасо-Евфимиев монастырь. Официальным перевозчиком и туроператором является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга РЖД. Ранее в мае в рамках проекта уже состоялся рейс туристического поезда "Города Великой Победы" по маршруту Москва - Смоленск - Тула - Москва.
https://ria.ru/20240223/poezd-1929141320.html
https://ria.ru/20240501/vystavka-1943226851.html
москва
россия
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947597156_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_efd02563e6ec8eb2f8d8fcf5374e466d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, кострома, ржд
Москва, Россия, Кострома, РЖД
Семьи бойцов СВО отправились в путешествие на поезде "По Золотому кольцу"

Более 150 членов семей бойцов СВО отправились в путешествие на турпоезде

© Фото : Минобороны РоссииБолее 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу"
Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде По Золотому кольцу - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Минобороны России
Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 150 членов семей участников специальной военной операции отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Золотому кольцу", сообщили в Минобороны России.
"С Ярославского вокзала Москвы в путешествие по железной дороге России отправились 160 членов семей военнослужащих - участников специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Тематический поезд Минобороны
Тематический поезд "Сила в правде" отправился по городам России
23 февраля, 13:12
Во взаимодействии с Минобороны и государственным фондом "Защитники Отечества" РЖД сформировали специальный рейс туристического поезда "По Золотому кольцу" по маршруту Москва - Кострома - Ярославль - Владимир - Москва. Это второй из 12 рейсов, запланированных в этом году в рамках нового этапа социально-патриотического проекта "Своих не бросаем".
Участники поездки посетят древние города Северо-Восточной Руси, которые образуют туристический маршрут "Золотое кольцо России".
В Костроме пассажиры поезда совершат экскурсию по городу, посетят Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Костромскую слободу, Музей сыра и погрузятся в мир живой природы на Сумароковской лосиной ферме. В Ярославле участники проекта прогуляются по территории Ярославского кремля, посетят музей "Губернаторский дом" и крупнейший в России ландшафтный Ярославский зоопарк. Во Владимирской области - осмотрят фрески Андрея Рублева начала XV века в Успенском соборе и белокаменные узоры Дмитриевского собора во Владимире, а в Суздале - Спасо-Евфимиев монастырь.
Официальным перевозчиком и туроператором является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга РЖД. Ранее в мае в рамках проекта уже состоялся рейс туристического поезда "Города Великой Победы" по маршруту Москва - Смоленск - Тула - Москва.
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники
1 мая, 00:13
 
МоскваРоссияКостромаРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала