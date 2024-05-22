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В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
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18:36 22.05.2024 (обновлено: 18:59 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/pushilin-1947731593.html
В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ
В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ
Девять мирных жителей в ДНР в среду получили ранения в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:36
2024-05-22T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
моспино
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей в ДНР в среду получили ранения в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня вследствие преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали девять мирных жителей Республики. В поселке Моспино Пролетарского района столицы региона в результате обстрела из РСЗО HIMARS впервые по территории ДНР была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 года рождения, женщины 1968 и 1971 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что при обстреле села Красная Поляна Волновахского района пострадала женщина 1970 года рождения, в Кировском районе Донецка при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранения мужчина 1977 года рождения.Пушилин также сообщил, что при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS пострадала женщина 1959 года рождения. Глава ДНР отметил, что в результате действий ВСУ 24 жилых дома получили повреждения в поселке Моспино, в Макеевке и Горловке.Пушилин подытожил, что украинские войска в среду 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 34 боеприпаса. ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS (в том числе ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью), ствольную артиллерию 155 миллиметров, в том числе кассетного типа и ударные беспилотники.Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240522/morozova-1947669686.html
https://radiosputnik.ru/20240522/klescheevka-1947640427.html
https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html
донецкая народная республика
донецк
моспино
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, моспино, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Моспино, Денис Пушилин
В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ

Пушилин: за сутки в ДНР из-за атак ВСУ пострадали девять мирных жителей

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей в ДНР в среду получили ранения в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня вследствие преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали девять мирных жителей Республики. В поселке Моспино Пролетарского района столицы региона в результате обстрела из РСЗО HIMARS впервые по территории ДНР была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 года рождения, женщины 1968 и 1971 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР добавил, что при обстреле села Красная Поляна Волновахского района пострадала женщина 1970 года рождения, в Кировском районе Донецка при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранения мужчина 1977 года рождения.
Пушилин также сообщил, что при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS пострадала женщина 1959 года рождения. Глава ДНР отметил, что в результате действий ВСУ 24 жилых дома получили повреждения в поселке Моспино, в Макеевке и Горловке.
Пушилин подытожил, что украинские войска в среду 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 34 боеприпаса. ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS (в том числе ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью), ствольную артиллерию 155 миллиметров, в том числе кассетного типа и ударные беспилотники.
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Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкМоспиноДенис Пушилин
 
 
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