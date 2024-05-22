В ДНР за сутки девять мирных жителей пострадали из-за действий ВСУ
Пушилин: за сутки в ДНР из-за атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей в ДНР в среду получили ранения в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня вследствие преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали девять мирных жителей Республики. В поселке Моспино Пролетарского района столицы региона в результате обстрела из РСЗО HIMARS впервые по территории ДНР была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 года рождения, женщины 1968 и 1971 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что при обстреле села Красная Поляна Волновахского района пострадала женщина 1970 года рождения, в Кировском районе Донецка при сбросе боеприпаса с беспилотника получил ранения мужчина 1977 года рождения.
Пушилин подытожил, что украинские войска в среду 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 34 боеприпаса. ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS (в том числе ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью), ствольную артиллерию 155 миллиметров, в том числе кассетного типа и ударные беспилотники.
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Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.