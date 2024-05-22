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Пугачева выпустила песню "Ложный стыд" - РИА Новости, 22.05.2024
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Шоубиз
 
00:08 22.05.2024 (обновлено: 00:42 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/pugacheva-1947546833.html
Пугачева выпустила песню "Ложный стыд"
Пугачева выпустила песню "Ложный стыд" - РИА Новости, 22.05.2024
Пугачева выпустила песню "Ложный стыд"
Певица Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", она доступна на платформах "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка", также опубликован клип на YouTube. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:08
2024-05-22T00:42
шоубиз
алла пугачева
михаил гуцериев
яндекс.музыка
youtube
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Певица Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", она доступна на платформах "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка", также опубликован клип на YouTube. Ранее на YouTube был опубликован ролик, согласно которому релиз должен был состояться 11 мая, однако песня вышла с опозданием на 10 дней. Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку - Андрей Мисин. К вечеру вторника песня набрала свыше тысячи прослушиваний в сервисе "VK Музыка", в свои плейлисты в приложении "Яндекс. Музыка" композицию добавили 235 пользователей. Клип набрал более 3,8 тысячи лайков. Ранее Пугачева выпустила песню "Жизнь слишком хороша" в свой юбилей, 15 апреля.
https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html
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алла пугачева, михаил гуцериев, яндекс.музыка, youtube
Шоубиз, Алла Пугачева, Михаил Гуцериев, Яндекс.Музыка, YouTube
Пугачева выпустила песню "Ложный стыд"

Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", а также опубликовала клип на YouTube

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Певица Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", она доступна на платформах "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка", также опубликован клип на YouTube.
Ранее на YouTube был опубликован ролик, согласно которому релиз должен был состояться 11 мая, однако песня вышла с опозданием на 10 дней.
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Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку - Андрей Мисин.
К вечеру вторника песня набрала свыше тысячи прослушиваний в сервисе "VK Музыка", в свои плейлисты в приложении "Яндекс. Музыка" композицию добавили 235 пользователей. Клип набрал более 3,8 тысячи лайков.
Ранее Пугачева выпустила песню "Жизнь слишком хороша" в свой юбилей, 15 апреля.
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ШоубизАлла ПугачеваМихаил ГуцериевЯндекс.МузыкаYouTube
 
 
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