https://ria.ru/20240522/pugacheva-1947546833.html

Пугачева выпустила песню "Ложный стыд"

Пугачева выпустила песню "Ложный стыд" - РИА Новости, 22.05.2024

Пугачева выпустила песню "Ложный стыд"

Певица Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", она доступна на платформах "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка", также опубликован клип на YouTube. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:08

2024-05-22T00:08

2024-05-22T00:42

шоубиз

алла пугачева

михаил гуцериев

яндекс.музыка

youtube

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Певица Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", она доступна на платформах "Яндекс. Музыка" и "VK Музыка", также опубликован клип на YouTube. Ранее на YouTube был опубликован ролик, согласно которому релиз должен был состояться 11 мая, однако песня вышла с опозданием на 10 дней. Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку - Андрей Мисин. К вечеру вторника песня набрала свыше тысячи прослушиваний в сервисе "VK Музыка", в свои плейлисты в приложении "Яндекс. Музыка" композицию добавили 235 пользователей. Клип набрал более 3,8 тысячи лайков. Ранее Пугачева выпустила песню "Жизнь слишком хороша" в свой юбилей, 15 апреля.

https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html

https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html

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алла пугачева, михаил гуцериев, яндекс.музыка, youtube