На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины
Newsweek: редкая птица большой подорлик стала облетать Украину
© iStock.com / Banu RБольшой подорлик
© iStock.com / Banu R
Большой подорлик. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.
"Вооруженные конфликты оказывают очень сильное влияние на природу, в том числе на поведение животных. Мы впервые получили свидетельства того, что мигрирующие птицы отклоняются от привычных им маршрутов перелетов для того, чтобы избегать очагов боевых действий", — рассказал Newsweek один из авторов исследования Чарльз Рассел из Университета Восточной Англии.
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По информации издания, во время перелета через охваченную конфликтом страну большие подорлики (Clanga clanga) столкнулись с многочисленными проблемами и изменили обычный маршрут.
Отмечается, что исследователи из Университета Восточной Англии, Эстонского университета естественных наук и Британского фонда орнитологии с 2017 года использовали GPS-трекеры, чтобы изучить новые пути перелета птиц. С помощью данных GPS они выяснили, что во время боевых действий птицы гораздо реже, чем раньше, использовали обычные места для временных остановок.
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"Это уже само по себе вызывает беспокойство, поскольку большие подорлики используют эти знакомые территории для охоты, питья и укрытия", — рассказали специалисты.
Ученые призвали уделить больше внимания местным экосистемам при постконфликтном восстановлении территорий.
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