Рейтинг@Mail.ru
На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 22.05.2024 (обновлено: 19:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ptitsy-1947744507.html
На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины
На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины - РИА Новости, 22.05.2024
На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины
Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:12
2024-05-22T19:33
в мире
украина
россия
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947743852_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_f126d3caf060973cca03a056dd04841c.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology."Вооруженные конфликты оказывают очень сильное влияние на природу, в том числе на поведение животных. Мы впервые получили свидетельства того, что мигрирующие птицы отклоняются от привычных им маршрутов перелетов для того, чтобы избегать очагов боевых действий", — рассказал Newsweek один из авторов исследования Чарльз Рассел из Университета Восточной Англии.По информации издания, во время перелета через охваченную конфликтом страну большие подорлики (Clanga clanga) столкнулись с многочисленными проблемами и изменили обычный маршрут.Отмечается, что исследователи из Университета Восточной Англии, Эстонского университета естественных наук и Британского фонда орнитологии с 2017 года использовали GPS-трекеры, чтобы изучить новые пути перелета птиц. С помощью данных GPS они выяснили, что во время боевых действий птицы гораздо реже, чем раньше, использовали обычные места для временных остановок."Это уже само по себе вызывает беспокойство, поскольку большие подорлики используют эти знакомые территории для охоты, питья и укрытия", — рассказали специалисты.Ученые призвали уделить больше внимания местным экосистемам при постконфликтном восстановлении территорий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
https://ria.ru/20240223/mashiny-1929104725.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947743852_353:0:2466:1585_1920x0_80_0_0_f5a8060e7148e2d750b018c21f3cb936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, gps
В мире, Украина, Россия, GPS
На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины

Newsweek: редкая птица большой подорлик стала облетать Украину

© iStock.com / Banu RБольшой подорлик
Большой подорлик - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / Banu R
Большой подорлик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.
"Вооруженные конфликты оказывают очень сильное влияние на природу, в том числе на поведение животных. Мы впервые получили свидетельства того, что мигрирующие птицы отклоняются от привычных им маршрутов перелетов для того, чтобы избегать очагов боевых действий", — рассказал Newsweek один из авторов исследования Чарльз Рассел из Университета Восточной Англии.
Изображение сгенерировано ИИ
Украина осознанно идет к новому Чернобылю
16 апреля, 08:00
По информации издания, во время перелета через охваченную конфликтом страну большие подорлики (Clanga clanga) столкнулись с многочисленными проблемами и изменили обычный маршрут.
Отмечается, что исследователи из Университета Восточной Англии, Эстонского университета естественных наук и Британского фонда орнитологии с 2017 года использовали GPS-трекеры, чтобы изучить новые пути перелета птиц. С помощью данных GPS они выяснили, что во время боевых действий птицы гораздо реже, чем раньше, использовали обычные места для временных остановок.
«
"Это уже само по себе вызывает беспокойство, поскольку большие подорлики используют эти знакомые территории для охоты, питья и укрытия", — рассказали специалисты.
Ученые призвали уделить больше внимания местным экосистемам при постконфликтном восстановлении территорий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские БМП Bradley - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Мыши съели "экопровода" у западных боевых машин на Украине, пишут СМИ
23 февраля, 06:56
 
В миреУкраинаРоссияGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала