https://ria.ru/20240522/ptitsy-1947744507.html

На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины

На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины - РИА Новости, 22.05.2024

На Западе заметили странное поведение редких птиц из-за Украины

Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:12

2024-05-22T19:12

2024-05-22T19:33

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие подорлики, хищные птицы, занесенные в Красную книгу России, изменили маршруты сезонной миграции из-за боевых действий на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology."Вооруженные конфликты оказывают очень сильное влияние на природу, в том числе на поведение животных. Мы впервые получили свидетельства того, что мигрирующие птицы отклоняются от привычных им маршрутов перелетов для того, чтобы избегать очагов боевых действий", — рассказал Newsweek один из авторов исследования Чарльз Рассел из Университета Восточной Англии.По информации издания, во время перелета через охваченную конфликтом страну большие подорлики (Clanga clanga) столкнулись с многочисленными проблемами и изменили обычный маршрут.Отмечается, что исследователи из Университета Восточной Англии, Эстонского университета естественных наук и Британского фонда орнитологии с 2017 года использовали GPS-трекеры, чтобы изучить новые пути перелета птиц. С помощью данных GPS они выяснили, что во время боевых действий птицы гораздо реже, чем раньше, использовали обычные места для временных остановок."Это уже само по себе вызывает беспокойство, поскольку большие подорлики используют эти знакомые территории для охоты, питья и укрытия", — рассказали специалисты.Ученые призвали уделить больше внимания местным экосистемам при постконфликтном восстановлении территорий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

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в мире, украина, россия, gps