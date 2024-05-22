https://ria.ru/20240522/proval-1947473568.html

Провал инженеров: американские авианосцы лишили ключевого компонента

Провал инженеров: американские авианосцы лишили ключевого компонента - РИА Новости, 22.05.2024

Провал инженеров: американские авианосцы лишили ключевого компонента

Конгресс снова недоволен Пентагоном. На этот раз претензии связаны с амбициозным и многострадальным проектом конвертоплана Osprey. О том, какие трудности... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:04

сша

министерство обороны сша

sikorsky uh-60 black hawk

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149325/52/1493255208_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b324ecc19da464e3a71e4ea0f4453e04.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Конгресс снова недоволен Пентагоном. На этот раз претензии связаны с амбициозным и многострадальным проектом конвертоплана Osprey. О том, какие трудности испытывают из-за этой машины ВМС США, — в материале РИА Новости."Использовать невозможно"Подкомитет палаты представителей США по морским и экспедиционным силам бьет тревогу. "Текущие операции ограничиваются полетами длительностью не более 30 минут от подходящего запасного аэродрома, — подчеркивают конгрессмены. — Это делает невозможным его использование для поддержки авианосцев после того, как они покинут порт базирования".Иными словами, дорогостоящая новинка не способна выполнять свою прямую задачу.Конвертоплан V-22 Osprey — один из самых знаковых проектов американской оборонки. По сути, это нечто среднее между вертолетом и самолетом — винтокрылый аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли (взлет — вертикальный) они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу обеспечивает крыло самолетного типа.По замыслу конструкторов, машина должна была сочетать неприхотливость вертолета к условиям взлета и посадки со скоростью и дальностью самолета.Острая необходимостьО необходимости такого аппарата в Вашингтоне задумались еще в 1980-х. Здесь важную роль сыграли события в Иране.После Исламской революции сотрудников американского посольства в Тегеране захватили в заложники. Добиться их освобождения по дипломатическим каналам не удавалось, и в апреле 1980-го Белый дом решился на спецоперацию "Орлиный коготь".Вертолеты должны были приземлиться в пустыне, дозаправиться, взять на борт десант, который прибудет туда на самолетах, перебраться в горный район неподалеку от Тегерана, откуда на следующий день спецназ "Дельта" и подразделения рейнджеров совершат спасательный рейд в город. Параллельно требовалось захватить аэродром, чтобы всех вместе с заложниками забрала американская транспортная авиация.Не учли простой детали: первая точка сбора, куда высаживался десант, находилась у шоссе, на котором спецназовцы сперва задержали проезжавший мимо автобус с гражданскими, а затем взорвали бензовоз с контрабандой. Горящее посреди пустыни ночью топливо полностью демаскировало операцию.Проблемы возникли и с вертолетами — один из восьми вынужденно сел в пустыне из-за повреждения лопасти, а второй вернулся на базу из-за хабуба — песчаной бури. Потом при дозаправке третья машина врезалась в самолет-заправщик — погибли восемь человек.Операцию пришлось сворачивать. В пустыне бросили оставшиеся вертолеты и всю документацию, а солдат эвакуировали на самолетах.Помочь избежать подобных провалов и был призван конвертоплан."Хорош, когда не в ремонте"Но этого не случилось. Летные испытания V-22 Osprey стартовали в 1989 году, а на вооружение он поступил только в 2007-м. Как часто бывает в американском ВПК, расходы оказались выше, чем планировалось: в 2022-м одна машина обходилась в 84 миллиона долларов. А надежность между тем оставляла желать лучшего.Сенатор и военный летчик в прошлом Джон Маккейн, ныне покойный, отзывался о V-22 с иронией: "Когда он не на ремонте, то впечатляюще справляется с задачами!"В Boeing пытались вдохнуть новую жизнь в проект. Создававшийся для корпуса морской пехоты MV-22B немного изменили, и в 2009 году приняли на вооружение для американских ВВС в варианте CV-22B. А в 2020-м флот получил первые CMV-22B.Машину использовали активно — даже когда вывозили тело Усамы бен Ладена после его убийства на борт авианосца "Карл Винсон". При этом конвертоплан часто попадал в аварии — 21 за все время службы. Только за последние два года произошли четыре инцидента. В марте 2022-го MV-22B американских морпехов разбился в ходе учений Cold Response в Норвегии, погибли все четверо находившихся на борту. Через три месяца — крушение в Калифорнии, пять жертв.В августе 2023 года — авария на маневрах в Австралии. Трое морпехов погибли, шестеро из 17 пассажиров получили ранения.В ноябре — крушение CV-22B в Японии. На борту находились восемь бойцов, спасателям удалось обнаружить тело лишь одного погибшего.После этого полеты на таких машинах — а всего их у Пентагона более трехсот — запретили. Расследование установило, что причина катастрофы — неисправность трансмиссии.В марте запрет сняли.А теперь выясняется, что CMV-22B не способны надежно выполнять свои прямые обязанности и могут находится в воздухе не более получаса. Этого не всегда хватает даже для того, чтобы просто доставить людей на борт авианосца, не говоря уже о выполнении тех амбициозных задач, для которых предназначен конвертоплан.В конгрессе требуют от Пентагона отчета о том, что делается для решения проблемы, а пока авианосным группам нельзя использовать Osprey для бортовой поддержки после выхода в море.Все это бросает тень на другой дорогостоящий проект — V-280 Valor. К 2030-му он должен был полностью заменить легендарный UH-60 "Черный ястреб" для армии США. Переход на эту модель руководитель авиационной программы генерал-майор Роберт Барри оценил в 70 миллиардов долларов и назвал "самой крупной и сложной закупкой за всю историю армейской авиации". Однако теперь перспективы V-280 под угрозой — как и идеи продлить срок службы V-22 до середины века, о которых ранее заявляли в Пентагоне.

https://ria.ru/20240501/polsha-1942770528.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk, в мире