https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947612891.html

В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали

В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали - РИА Новости, 22.05.2024

В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали

Водитель иномарки врезался в припаркованные машины в городе Ленинске-Кузнецкий, ее отбросило на дом, в результата аварии один человек погиб, еще трое... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:51

2024-05-22T11:51

2024-05-22T12:09

происшествия

авто

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

volkswagen group

volkswagen touareg

chevrolet

происшествия – радио sputnik

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КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Водитель иномарки врезался в припаркованные машины в городе Ленинске-Кузнецкий, ее отбросило на дом, в результата аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Предварительно установлено, что рано утром на улице Зварыгина в Ленинске-Кузнецком водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные Chevrolet Cruze и ВАЗ-21102, после чего машину отбросило на стену дома. "В результате аварии 20-летний пассажир "Фольксвагена" погиб на месте, водитель и еще 2 пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240521/susk-1947365485.html

ленинск-кузнецкий

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происшествия, авто, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, volkswagen group, volkswagen touareg, chevrolet, происшествия – радио sputnik