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В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали - РИА Новости, 22.05.2024
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11:51 22.05.2024 (обновлено: 12:09 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947612891.html
В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали
В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали - РИА Новости, 22.05.2024
В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали
Водитель иномарки врезался в припаркованные машины в городе Ленинске-Кузнецкий, ее отбросило на дом, в результата аварии один человек погиб, еще трое... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:51
2024-05-22T12:09
происшествия
авто
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Водитель иномарки врезался в припаркованные машины в городе Ленинске-Кузнецкий, ее отбросило на дом, в результата аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Предварительно установлено, что рано утром на улице Зварыгина в Ленинске-Кузнецком водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные Chevrolet Cruze и ВАЗ-21102, после чего машину отбросило на стену дома. "В результате аварии 20-летний пассажир "Фольксвагена" погиб на месте, водитель и еще 2 пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – сообщает ведомство.
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происшествия, авто, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, volkswagen group, volkswagen touareg, chevrolet, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Chevrolet, Происшествия – Радио Sputnik
В Кузбассе в ДТП с иномаркой один человек погиб, трое пострадали

ГУМВД: в Кузбассе иномарка врезалась в машины на парковке, 1 погиб, 3 пострадали

© Фото : МЧС Пожарная охрана ЛК, Полысаево/ВКонтактеМесто ДТП в городе Ленинске-Кузнецкий в Кузбассе. 22 мая 2024
Место ДТП в городе Ленинске-Кузнецкий в Кузбассе. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : МЧС Пожарная охрана ЛК, Полысаево/ВКонтакте
Место ДТП в городе Ленинске-Кузнецкий в Кузбассе. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 мая – РИА Новости. Водитель иномарки врезался в припаркованные машины в городе Ленинске-Кузнецкий, ее отбросило на дом, в результата аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Предварительно установлено, что рано утром на улице Зварыгина в Ленинске-Кузнецком водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные Chevrolet Cruze и ВАЗ-21102, после чего машину отбросило на стену дома.
"В результате аварии 20-летний пассажир "Фольксвагена" погиб на месте, водитель и еще 2 пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – сообщает ведомство.
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