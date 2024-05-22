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Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус

Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус - РИА Новости, 22.05.2024

Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус

Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:42

2024-05-22T17:42

2024-05-22T17:42

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в мире

калифорния

санта-моника

фрэнсис форд коппола

джек николсон

николас кейдж

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News.По информации СМИ, он умер в своем доме в Беверли Хиллз, в штате Калифорния. Причина смерти продюсера не уточняется.Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части "Крестного отца". Кроме того, Рус приложил руку к карьерам многих голливудских знаменитостей. Среди наиболее известных актеров, с которыми работал Рус — Джек Николсон, Дайан Китон, Николас Кейдж и Том Круз.

калифорния

санта-моника

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, калифорния, санта-моника, фрэнсис форд коппола, джек николсон, николас кейдж