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Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус - РИА Новости, 22.05.2024
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Культура
 
17:42 22.05.2024
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Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус - РИА Новости, 22.05.2024
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус
Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:42
2024-05-22T17:42
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News.По информации СМИ, он умер в своем доме в Беверли Хиллз, в штате Калифорния. Причина смерти продюсера не уточняется.Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части "Крестного отца". Кроме того, Рус приложил руку к карьерам многих голливудских знаменитостей. Среди наиболее известных актеров, с которыми работал Рус — Джек Николсон, Дайан Китон, Николас Кейдж и Том Круз.
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в мире, калифорния, санта-моника, фрэнсис форд коппола, джек николсон, николас кейдж
Культура, В мире, Калифорния, Санта-Моника, Фрэнсис Форд Коппола, Джек Николсон, Николас Кейдж
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус

Умер лауреат "Оскара" Фред Рус, снявший с Копполой "Крестного отца"

© AP Photo / Invision for Focus Features/Steve CohnФред Рус
Фред Рус - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Invision for Focus Features/Steve Cohn
Фред Рус. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News.
По информации СМИ, он умер в своем доме в Беверли Хиллз, в штате Калифорния. Причина смерти продюсера не уточняется.
Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части "Крестного отца". Кроме того, Рус приложил руку к карьерам многих голливудских знаменитостей. Среди наиболее известных актеров, с которыми работал Рус — Джек Николсон, Дайан Китон, Николас Кейдж и Том Круз.
 
КультураВ миреКалифорнияСанта-МоникаФрэнсис Форд КопполаДжек НиколсонНиколас Кейдж
 
 
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