https://ria.ru/20240522/prodyuser-1947722524.html
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус - РИА Новости, 22.05.2024
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус
Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:42
2024-05-22T17:42
2024-05-22T17:42
культура
в мире
калифорния
санта-моника
фрэнсис форд коппола
джек николсон
николас кейдж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947720056_0:40:2838:1636_1920x0_80_0_0_b292a7d7dc5ae22ca1bbde53f1c1ab92.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сценарист, продюсер и кастинг-директор Фред Рус скончался в возрасте 89 лет, сообщило издание San Antonio Express-News.По информации СМИ, он умер в своем доме в Беверли Хиллз, в штате Калифорния. Причина смерти продюсера не уточняется.Рус родился в 1934 году в Санта-Монике. Начал карьеру в сфере кастинга в 1960-х годах. Он был другом семьи знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и продюсировал его фильмы, в том числе вторую и третью части "Крестного отца". Кроме того, Рус приложил руку к карьерам многих голливудских знаменитостей. Среди наиболее известных актеров, с которыми работал Рус — Джек Николсон, Дайан Китон, Николас Кейдж и Том Круз.
калифорния
санта-моника
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947720056_158:0:2681:1892_1920x0_80_0_0_00a1b89f3bc9cd1c0f4bd48947b79aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, санта-моника, фрэнсис форд коппола, джек николсон, николас кейдж
Культура, В мире, Калифорния, Санта-Моника, Фрэнсис Форд Коппола, Джек Николсон, Николас Кейдж
Умер продюсер "Крестного отца" Фред Рус
Умер лауреат "Оскара" Фред Рус, снявший с Копполой "Крестного отца"