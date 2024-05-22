https://ria.ru/20240522/prodovolstvie-1947745478.html

Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке

Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке - РИА Новости, 22.05.2024

Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке

Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:19

2024-05-22T19:19

2024-05-22T19:48

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.Ранее в среду Росстат сообщил, что в период с 14 по 20 мая выросли цены на морковь, картофель, яблоки, бананы, репчатый лук, свеклу и белокочанную капусту. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться."Ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная. По большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, а по некоторым из них стоимость сейчас меньше, чем была год назад", - говорится в сообщении.Так, по данным на 22 мая, за последние 12 месяцев подешевели картофель, репчатый лук, гречневая крупа, подсолнечное масло и вермишель, привели данные в ведомстве."На фоне увеличения производства овощей закрытого грунта и поступления на рынок продукции из парников в настоящее время сокращаются цены на огурцы и томаты... Традиционно снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая", - добавили в пресс-службе.Продолжается и снижение цен на яйца, а также на сахар. "Сегодня цена на этот продукт в нашей стране одна из самых низких в мире", - напомнили в Минсельхозе.В то же время с началом теплого сезона, "когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции". "Такая динамика характерна для этого периода года. Вместе с тем стоит отметить, что производство скота и птицы за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)