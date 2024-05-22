https://ria.ru/20240522/prodovolstvie-1947745478.html
Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке
Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке - РИА Новости, 22.05.2024
Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке
Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:19
2024-05-22T19:19
2024-05-22T19:48
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.Ранее в среду Росстат сообщил, что в период с 14 по 20 мая выросли цены на морковь, картофель, яблоки, бананы, репчатый лук, свеклу и белокочанную капусту. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться."Ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная. По большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, а по некоторым из них стоимость сейчас меньше, чем была год назад", - говорится в сообщении.Так, по данным на 22 мая, за последние 12 месяцев подешевели картофель, репчатый лук, гречневая крупа, подсолнечное масло и вермишель, привели данные в ведомстве."На фоне увеличения производства овощей закрытого грунта и поступления на рынок продукции из парников в настоящее время сокращаются цены на огурцы и томаты... Традиционно снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая", - добавили в пресс-службе.Продолжается и снижение цен на яйца, а также на сахар. "Сегодня цена на этот продукт в нашей стране одна из самых низких в мире", - напомнили в Минсельхозе.В то же время с началом теплого сезона, "когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции". "Такая динамика характерна для этого периода года. Вместе с тем стоит отметить, что производство скота и птицы за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз оценил ситуацию на продовольственном рынке
Минсельхоз: ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 г стабильная
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная, по большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Ранее в среду Росстат
сообщил, что в период с 14 по 20 мая выросли цены на морковь, картофель, яблоки, бананы, репчатый лук, свеклу и белокочанную капусту. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться.
"Ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная. По большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, а по некоторым из них стоимость сейчас меньше, чем была год назад", - говорится в сообщении.
Так, по данным на 22 мая, за последние 12 месяцев подешевели картофель, репчатый лук, гречневая крупа, подсолнечное масло и вермишель, привели данные в ведомстве.
"На фоне увеличения производства овощей закрытого грунта и поступления на рынок продукции из парников в настоящее время сокращаются цены на огурцы и томаты... Традиционно снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая", - добавили в пресс-службе.
Продолжается и снижение цен на яйца, а также на сахар. "Сегодня цена на этот продукт в нашей стране одна из самых низких в мире", - напомнили в Минсельхозе.
В то же время с началом теплого сезона, "когда традиционно растет спрос на мясо, наблюдается некоторое подорожание отдельных видов этой продукции". "Такая динамика характерна для этого периода года. Вместе с тем стоит отметить, что производство скота и птицы за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса", - заключили в ведомстве.