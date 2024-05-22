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Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии - РИА Новости, 22.05.2024
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05:10 22.05.2024 (обновлено: 11:43 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/prigovor-1947560066.html
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии - РИА Новости, 22.05.2024
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии
Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:10
2024-05-22T11:43
происшествия
забайкальский край
россия
забайкальский краевой суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.Подсудимую признали виновной по статье 275 УК РФ ("Госзимена"). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.Приговор вступил в законную силу.Жительницу Забайкалья задержали в октябре прошлого года по подозрению в госизмене. По версии следствия, она по заданию украинской разведки собирала и передавала информацию о передвижении по территории края военных подразделений, которые должны были отправить в зону спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943490796.html
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происшествия, забайкальский край, россия, забайкальский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Забайкальский краевой суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии

Жительнице Забайкалья дали 12 лет колонии за передачу Украине данных о военных

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Подсудимую признали виновной по статье 275 УК РФ ("Госзимена"). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Житель Запорожской области получил 11 лет за шпионаж
2 мая, 14:57
Приговор вступил в законную силу.
Жительницу Забайкалья задержали в октябре прошлого года по подозрению в госизмене. По версии следствия, она по заданию украинской разведки собирала и передавала информацию о передвижении по территории края военных подразделений, которые должны были отправить в зону спецоперации на Украине.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Подозреваемый в шпионаже житель Приморья раскаялся и попросил прощения
13 мая, 02:06
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияЗабайкальский краевой судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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