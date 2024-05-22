https://ria.ru/20240522/prigovor-1947560066.html

Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии

Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии - РИА Новости, 22.05.2024

Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии

Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T05:10

2024-05-22T05:10

2024-05-22T11:43

происшествия

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ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.Подсудимую признали виновной по статье 275 УК РФ ("Госзимена"). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.Приговор вступил в законную силу.Жительницу Забайкалья задержали в октябре прошлого года по подозрению в госизмене. По версии следствия, она по заданию украинской разведки собирала и передавала информацию о передвижении по территории края военных подразделений, которые должны были отправить в зону спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943490796.html

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происшествия, забайкальский край, россия, забайкальский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина