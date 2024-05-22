https://ria.ru/20240522/prigovor-1947560066.html
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии - РИА Новости, 22.05.2024
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии
Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:10
2024-05-22T05:10
2024-05-22T11:43
происшествия
забайкальский край
россия
забайкальский краевой суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ЯКУТСК, 22 мая — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.Подсудимую признали виновной по статье 275 УК РФ ("Госзимена"). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.Приговор вступил в законную силу.Жительницу Забайкалья задержали в октябре прошлого года по подозрению в госизмене. По версии следствия, она по заданию украинской разведки собирала и передавала информацию о передвижении по территории края военных подразделений, которые должны были отправить в зону спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943490796.html
https://ria.ru/20240513/shpionazh-1945481455.html
забайкальский край
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, россия, забайкальский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Забайкальский краевой суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Жительнице Забайкалья, передававшей данные Украине, дали 12 лет колонии
Жительнице Забайкалья дали 12 лет колонии за передачу Украине данных о военных