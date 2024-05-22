https://ria.ru/20240522/preparat-1947579959.html
Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева
Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 22.05.2024
Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева
Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:38
2024-05-22T09:38
2024-05-22T09:59
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева Сейчас уже запущено производство. Месяца через три (выйдет в оборот)",- сказал Мурашко на конференции "РегЛек".Минздрав России в конце апреля зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность.Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html
https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева
Мурашко: препарат для лечения болезни Бехтерева введут в оборот через три месяца
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева Сейчас уже запущено производство. Месяца через три (выйдет в оборот)",- сказал Мурашко
на конференции "РегЛек".
Минздрав России
в конце апреля зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность.
Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.
Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.
Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.