https://ria.ru/20240522/preparat-1947579959.html

Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева

Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 22.05.2024

Мурашко рассказал, когда введут в оборот препарат от болезни Бехтерева

Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:38

2024-05-22T09:38

2024-05-22T09:59

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через 3 месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Был зарегистрирован прорывной препарат для лечения болезни Бехтерева Сейчас уже запущено производство. Месяца через три (выйдет в оборот)",- сказал Мурашко на конференции "РегЛек".Минздрав России в конце апреля зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность.Болезнь Бехтерева - это хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко