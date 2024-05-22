https://ria.ru/20240522/pozhar-1947611895.html

В России за сутки потушили 56 природных пожаров

В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2024

В России за сутки потушили 56 природных пожаров

В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:48

2024-05-22T11:48

2024-05-22T11:48

происшествия

россия

амурская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.05.2024 года в 20 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 56 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5812 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 22 мая в России действовал 56 лесной пожар на площади 110 640 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали девять пожаров на 61 488 гектарах.

https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html

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россия

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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии