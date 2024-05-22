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В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2024
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11:48 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/pozhar-1947611895.html
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2024
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:48
2024-05-22T11:48
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.05.2024 года в 20 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 56 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5812 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 22 мая в России действовал 56 лесной пожар на площади 110 640 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали девять пожаров на 61 488 гектарах.
https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 56 природных пожаров

В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади 5812 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.05.2024 года в 20 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 56 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 5812 гектара", - говорится в сообщении.
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К полуночи 22 мая в России действовал 56 лесной пожар на площади 110 640 гектаров, их активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали девять пожаров на 61 488 гектарах.
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