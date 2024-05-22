Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии
© Правительство БурятииАвтомобиль и гуманитарную помощь отправили студенты колледжа из Бурятии в зону СВО
© Правительство Бурятии
Автомобиль и гуманитарную помощь отправили студенты колледжа из Бурятии в зону СВО
УЛАН-УДЭ, 22 мая – РИА Новости. Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня студенты республиканского многоуровневого колледжа передали автомобиль "Нива", а также гуманитарную помощь для 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону проведения специальной военной операции. В бригаде проходят службу многие выпускники колледжа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, автомобиль, полностью готовый к выполнению задач, а также гуманитарный груз, в который вошли комплекты снудов, пятиточечники, окопные свечи и многое другое, в течение четырех дней прибудет к бойцам в зону СВО. Отмечается, что помощь оказывается в рамках проекта "СПО для СВО", в котором участвуют все учреждения среднего профессионального образования Бурятии.