https://ria.ru/20240522/pomosch-1947645364.html

Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии

Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии - РИА Новости, 22.05.2024

Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии

Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:38

2024-05-22T13:38

2024-05-22T13:38

надежные люди

республика бурятия

сво

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947633733_7:0:1193:667_1920x0_80_0_0_6e7e3524c99633b49a974fdb33f0a781.jpg

УЛАН-УДЭ, 22 мая – РИА Новости. Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Сегодня студенты республиканского многоуровневого колледжа передали автомобиль "Нива", а также гуманитарную помощь для 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону проведения специальной военной операции. В бригаде проходят службу многие выпускники колледжа", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, автомобиль, полностью готовый к выполнению задач, а также гуманитарный груз, в который вошли комплекты снудов, пятиточечники, окопные свечи и многое другое, в течение четырех дней прибудет к бойцам в зону СВО. Отмечается, что помощь оказывается в рамках проекта "СПО для СВО", в котором участвуют все учреждения среднего профессионального образования Бурятии.

https://ria.ru/20240522/pomosch-1947613570.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика бурятия, сво, гуманитарная помощь