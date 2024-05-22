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Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии - РИА Новости, 22.05.2024
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13:38 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/pomosch-1947645364.html
Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии
Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии - РИА Новости, 22.05.2024
Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии
Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:38
2024-05-22T13:38
надежные люди
республика бурятия
сво
гуманитарная помощь
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УЛАН-УДЭ, 22 мая – РИА Новости. Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Сегодня студенты республиканского многоуровневого колледжа передали автомобиль "Нива", а также гуманитарную помощь для 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону проведения специальной военной операции. В бригаде проходят службу многие выпускники колледжа", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, автомобиль, полностью готовый к выполнению задач, а также гуманитарный груз, в который вошли комплекты снудов, пятиточечники, окопные свечи и многое другое, в течение четырех дней прибудет к бойцам в зону СВО. Отмечается, что помощь оказывается в рамках проекта "СПО для СВО", в котором участвуют все учреждения среднего профессионального образования Бурятии.
https://ria.ru/20240522/pomosch-1947613570.html
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республика бурятия, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Республика Бурятия, СВО, Гуманитарная помощь

Автомобиль и гумпомощь отправили в зону СВО студенты колледжа из Бурятии

© Правительство БурятииАвтомобиль и гуманитарную помощь отправили студенты колледжа из Бурятии в зону СВО
Автомобиль и гуманитарную помощь отправили студенты колледжа из Бурятии в зону СВО
© Правительство Бурятии
Автомобиль и гуманитарную помощь отправили студенты колледжа из Бурятии в зону СВО
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УЛАН-УДЭ, 22 мая – РИА Новости. Студенты многоуровневого колледжа Бурятии отправили бойцам 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной операции автомобиль "Нива" и гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня студенты республиканского многоуровневого колледжа передали автомобиль "Нива", а также гуманитарную помощь для 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону проведения специальной военной операции. В бригаде проходят службу многие выпускники колледжа", - говорится в сообщении.
Скриншот из видео отправки бойцам СВО гуманитарного груза жителями Мценского района Орловской области
Жители Орловской области отправили бойцам СВО рации, генераторы и одежду
12:05
По данным пресс-службы, автомобиль, полностью готовый к выполнению задач, а также гуманитарный груз, в который вошли комплекты снудов, пятиточечники, окопные свечи и многое другое, в течение четырех дней прибудет к бойцам в зону СВО. Отмечается, что помощь оказывается в рамках проекта "СПО для СВО", в котором участвуют все учреждения среднего профессионального образования Бурятии.
 
Надежные людиРеспублика БурятияСВОГуманитарная помощь
 
 
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