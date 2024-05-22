https://ria.ru/20240522/pomosch-1947613570.html

Жители Орловской области отправили бойцам СВО рации, генераторы и одежду

Жители Орловской области отправили бойцам СВО рации, генераторы и одежду - РИА Новости, 22.05.2024

Жители Орловской области отправили бойцам СВО рации, генераторы и одежду

Жители Мценского района Орловской области отправили бойцам СВО гуманитарный груз, в который вошли, в частности, тепловизоры, рации генераторы, стройматериалы и... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:05

2024-05-22T12:05

2024-05-22T12:05

надежные люди

орловская область

мценский район

андрей клычков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Жители Мценского района Орловской области отправили бойцам СВО гуманитарный груз, в который вошли, в частности, тепловизоры, рации генераторы, стройматериалы и летняя одежда, сообщил губернатор Андрей Клычков. Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что гуманитарный груз, сформированный жителями Мценского района, был доставлен орловским бойцам из отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, которые служат сейчас в районе Сватово. "Собраны и доставлены тепловизор, рации, маскировочные сети, генератор, бензопилы, сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт, гайковерт, наборы инструментов, доски, фанера, осб-плиты, степлер и скобы, гвозди, саморезы, пленка, сетка, изделия для электромонтажа, насос дренажный, емкость для воды. Передана летняя форма и берцы, футболки, спальные мешки, рабочие перчатки, влажные салфетки", - написал Клычков. Отдельную посылку, по его словам, собрали с продуктами питания (конфеты, огурцы, помидоры, колбасу, хлеб, печенье, сало, сок, сгущенку, чай, кофе). "От орловских школьников передали целую коробку писем. Мальчишки и девчонки очень гордятся своими героями и хотят поддержать тех, кто стоит на защите их детства и в целом их будущего", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240521/kislovodsk-1947588349.html

орловская область

мценский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, мценский район, андрей клычков