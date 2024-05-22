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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.05.2024
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08:09 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/pogoda-1947568526.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:09
2024-05-22T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение дня на погоду Москвы будет оказывать влияние скандинавский антициклон с севера. "Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но на юге Подмосковья, в зоне холодного фронта, местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 21-24 градусов. Показания барометров будут расти и составят 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец. Он также отметил, что в ближайшие дни в новом антициклоне преимущественно малооблачно и без осадков. По мере смещения его центра на юго-восток в предстоящие выходные в столичном регионе днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.
https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html
https://ria.ru/20240522/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидают переменную облачность и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдых горожан в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в течение дня на погоду Москвы будет оказывать влияние скандинавский антициклон с севера.
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"Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но на юге Подмосковья, в зоне холодного фронта, местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 21-24 градусов. Показания барометров будут расти и составят 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец.
Он также отметил, что в ближайшие дни в новом антициклоне преимущественно малооблачно и без осадков. По мере смещения его центра на юго-восток в предстоящие выходные в столичном регионе днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.
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