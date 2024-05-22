https://ria.ru/20240522/pogoda-1947568526.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:09

2024-05-22T08:09

2024-05-22T08:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение дня на погоду Москвы будет оказывать влияние скандинавский антициклон с севера. "Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но на юге Подмосковья, в зоне холодного фронта, местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 21-24 градусов. Показания барометров будут расти и составят 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец. Он также отметил, что в ближайшие дни в новом антициклоне преимущественно малооблачно и без осадков. По мере смещения его центра на юго-восток в предстоящие выходные в столичном регионе днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.

https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html

https://ria.ru/20240522/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода