https://ria.ru/20240522/pogoda-1947568526.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:09
2024-05-22T08:09
2024-05-22T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение дня на погоду Москвы будет оказывать влияние скандинавский антициклон с севера. "Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но на юге Подмосковья, в зоне холодного фронта, местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 21-24 градусов. Показания барометров будут расти и составят 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец. Он также отметил, что в ближайшие дни в новом антициклоне преимущественно малооблачно и без осадков. По мере смещения его центра на юго-восток в предстоящие выходные в столичном регионе днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.
https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html
https://ria.ru/20240522/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_b8d6e8c07bfe1217fc474ae13dd35c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидают переменную облачность и до 24 градусов тепла