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В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков - РИА Новости, 22.05.2024
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06:06 22.05.2024 (обновлено: 09:31 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/podzhog-1947562011.html
В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков
В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков - РИА Новости, 22.05.2024
В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков
Три подростка задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе по указанию незнакомца, обещавшего им за это в интернете за 60 тысяч рублей,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:06
2024-05-22T09:31
происшествия
россия
белово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три подростка задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе по указанию незнакомца, обещавшего им за это в интернете за 60 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители... Несовершеннолетние рассказали, что преступление совершили по указанию незнакомца, который предложил за такое противоправное деяние 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Подростки, по их словам, нашли объявление о криминальном заработке в интернете, позже они получили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге."При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли их мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления", — добавили в ведомстве.В отношении несовершеннолетних следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК России (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).Позже в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили, что один из подозреваемых в момент совершения преступления находился по месту жительства и координировал действия двух других посредством сотовой связи. Подростки арестованы на два месяца.
https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html
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происшествия, россия, белово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков

В Кузбассе задержали трех подростков за поджог релейного шкафа на ж/д путях

© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по СФОМесто поджога релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе
Место поджога релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по СФО
Место поджога релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три подростка задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге в Кузбассе по указанию незнакомца, обещавшего им за это в интернете за 60 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители... Несовершеннолетние рассказали, что преступление совершили по указанию незнакомца, который предложил за такое противоправное деяние 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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Подростки, по их словам, нашли объявление о криминальном заработке в интернете, позже они получили инструкции о том, как осуществить поджог оборудования на железной дороге.
"При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли их мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления", — добавили в ведомстве.
В отношении несовершеннолетних следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК России (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Позже в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили, что один из подозреваемых в момент совершения преступления находился по месту жительства и координировал действия двух других посредством сотовой связи. Подростки арестованы на два месяца.
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