https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html

Подпольщик сообщил об ударах по энергообъектам в Сумской области

Подпольщик сообщил об ударах по энергообъектам в Сумской области - РИА Новости, 22.05.2024

Подпольщик сообщил об ударах по энергообъектам в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:36

2024-05-22T06:36

2024-05-22T08:31

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка. Первый удар местные жители зафиксировали в 0:05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0:20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0:45", — сказал собеседник агентства.По сведениям подполья, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные. Лебедев подчеркнул, что в последнюю неделю там фиксировали оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.Также, по его словам, под удар попали энергетические объекты в Конотопе, где находится один из самых больших железнодорожных узлов на Украине.Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что столица региона из-за российского удара осталась без света, ведется восстановление подачи энергии.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240521/podpole-1947326373.html

https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html

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сумская область, вооруженные силы рф, сергей лебедев, россия, украина, в мире