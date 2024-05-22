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Италия возобновила импорт российской платины - РИА Новости, 22.05.2024
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18:24 22.05.2024 (обновлено: 18:54 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/platina-1947729825.html
Италия возобновила импорт российской платины
Италия возобновила импорт российской платины - РИА Новости, 22.05.2024
Италия возобновила импорт российской платины
Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:54
экономика
италия
россия
германия
евросоюз
рим
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.Рим прекратил регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держал паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов. В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — с 16,8 до 16,4 миллиона долларов.Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся сейчас данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).
https://ria.ru/20240419/almazy-1940939911.html
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экономика, италия, россия, германия, евросоюз, рим
Экономика, Италия, Россия, Германия, Евросоюз, Рим
Италия возобновила импорт российской платины

Италия возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПлатиновые слитки
Платиновые слитки - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Платиновые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Рим прекратил регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держал паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов.
В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — с 16,8 до 16,4 миллиона долларов.
Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся сейчас данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).
Алмазы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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