https://ria.ru/20240522/platina-1947729825.html

Италия возобновила импорт российской платины

Италия возобновила импорт российской платины - РИА Новости, 22.05.2024

Италия возобновила импорт российской платины

Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:24

2024-05-22T18:24

2024-05-22T18:54

экономика

италия

россия

германия

евросоюз

рим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142447/56/1424475667_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_fa7a2148dd3d8dc58b12ddf9ef6d24a0.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.Рим прекратил регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держал паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов. В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — с 16,8 до 16,4 миллиона долларов.Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся сейчас данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).

https://ria.ru/20240419/almazy-1940939911.html

италия

россия

германия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, италия, россия, германия, евросоюз, рим