https://ria.ru/20240522/platina-1947729825.html
Италия возобновила импорт российской платины
Италия возобновила импорт российской платины - РИА Новости, 22.05.2024
Италия возобновила импорт российской платины
Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:54
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.Рим прекратил регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держал паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов. В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — с 16,8 до 16,4 миллиона долларов.Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся сейчас данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).
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экономика, италия, россия, германия, евросоюз, рим
Экономика, Италия, Россия, Германия, Евросоюз, Рим
Италия возобновила импорт российской платины
Италия возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы