Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/pistorius-1947771370.html
Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ
Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил положение вооруженных сил Украины (ВСУ) как "серьезное, но не драматичное". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:31
2024-05-22T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
борис писториус
сергей лавров
кристиан линднер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил положение вооруженных сил Украины (ВСУ) как "серьезное, но не драматичное". "Положение серьезное, но не драматичное. Но мы должны со всей серьезность сделать все, чтобы оно не стало драматичным", - сказал Писториус на пресс-конференции в литовском Пабраде. В субботу издание Bild сообщило, что минобороны ФРГ запросило у правительства страны дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года. Сообщалось, что министерство финансов поддерживает запрос, несмотря на недавние заявления министра финансов Кристиана Линднера о необходимости экономии бюджетных средств. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240521/sholts-1947390199.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e786fb86fc12be95fe79066b640c39fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, кристиан линднер, нато, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Кристиан Линднер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Bild
Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ

Глава Минобороны ФРГ Писториус: положение ВСУ серьезное, но не драматичное

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил положение вооруженных сил Украины (ВСУ) как "серьезное, но не драматичное".
«
"Положение серьезное, но не драматичное. Но мы должны со всей серьезность сделать все, чтобы оно не стало драматичным", - сказал Писториус на пресс-конференции в литовском Пабраде.
В субботу издание Bild сообщило, что минобороны ФРГ запросило у правительства страны дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года. Сообщалось, что министерство финансов поддерживает запрос, несмотря на недавние заявления министра финансов Кристиана Линднера о необходимости экономии бюджетных средств.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Нет смысла": Шольц выступил против опасного плана по Украине
21 мая, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусСергей ЛавровКристиан ЛинднерНАТОВооруженные силы УкраиныBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала