https://ria.ru/20240522/pistorius-1947771370.html

Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ

Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

Глава Минобороны Германии Писториус оценил положение ВСУ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил положение вооруженных сил Украины (ВСУ) как "серьезное, но не драматичное". РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:31

2024-05-22T23:31

2024-05-22T23:31

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кристиан линднер

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил положение вооруженных сил Украины (ВСУ) как "серьезное, но не драматичное". "Положение серьезное, но не драматичное. Но мы должны со всей серьезность сделать все, чтобы оно не стало драматичным", - сказал Писториус на пресс-конференции в литовском Пабраде. В субботу издание Bild сообщило, что минобороны ФРГ запросило у правительства страны дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года. Сообщалось, что министерство финансов поддерживает запрос, несмотря на недавние заявления министра финансов Кристиана Линднера о необходимости экономии бюджетных средств. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240521/sholts-1947390199.html

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