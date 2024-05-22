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Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
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14:40 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/peskov-1947664338.html
Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков
Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Пентагона о запуске Россией аппарата с противоспутниковым оружием заявил, что РФ ничего не РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:40
2024-05-22T14:40
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Пентагона о запуске Россией аппарата с противоспутниковым оружием заявил, что РФ ничего не нарушает. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово. "Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", - сказал Песков.
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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, сергей рябков, министерство обороны сша
Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Министерство обороны США, В мире
В мире
Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков

Песков: Россия не нарушает международное право в своей космической программе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Пентагона о запуске Россией аппарата с противоспутниковым оружием заявил, что РФ ничего не нарушает.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово.
"Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", - сказал Песков.
Дмитрий Песков
Песков назвал эскалацию напряженности в мире потенциально опасной
14:30
 
В миреКосмос - РИА НаукаРоссияДмитрий ПесковСергей РябковМинистерство обороны США
 
 
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