https://ria.ru/20240522/peskov-1947664338.html

Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков

Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024

Россия ничего не нарушает в своей космической программе, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Пентагона о запуске Россией аппарата с противоспутниковым оружием заявил, что РФ ничего не РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:40

2024-05-22T14:40

2024-05-22T14:40

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Пентагона о запуске Россией аппарата с противоспутниковым оружием заявил, что РФ ничего не нарушает. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово. "Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947659538.html

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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, сергей рябков, министерство обороны сша