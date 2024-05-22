https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html
В Кремле отреагировали на призыв американских политиков к ударам по России
В Кремле отреагировали на призыв американских политиков к ударам по России - РИА Новости, 22.05.2024
В Кремле отреагировали на призыв американских политиков к ударам по России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:36
2024-05-22T14:36
2024-05-22T14:37
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". "В конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. И которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона на провоцирование войны до последнего украинца", - ответил Песков.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, ллойд остин
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Ллойд Остин
В Кремле отреагировали на призыв американских политиков к ударам по России
Песков: призыв конгрессменов разрешить Киеву удары по РФ идет в логике США
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
"В конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. И которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона на провоцирование войны до последнего украинца", - ответил Песков.