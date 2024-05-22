https://ria.ru/20240522/peskov-1947659243.html

Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова

Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова - РИА Новости, 22.05.2024

Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:29

2024-05-22T14:29

2024-05-22T14:29

происшествия

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как оно связано с работой спецслужб и обвинениями в особо тяжком преступлении. "Я не могу никак комментировать, потому что это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. Не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам. Суд в Петербурге накануне признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Маслова, известного специалиста в области динамики вязкого газа, виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий песков