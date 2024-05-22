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Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова - РИА Новости, 22.05.2024
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14:29 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/peskov-1947659243.html
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова - РИА Новости, 22.05.2024
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:29
2024-05-22T14:29
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как оно связано с работой спецслужб и обвинениями в особо тяжком преступлении. "Я не могу никак комментировать, потому что это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. Не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам. Суд в Петербурге накануне признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Маслова, известного специалиста в области динамики вязкого газа, виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова

Песков: приговор по делу о госизмене связан с работой спецслужб

© RTАнатолий Маслов в суде
Анатолий Маслов в суде
© RT
Анатолий Маслов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как оно связано с работой спецслужб и обвинениями в особо тяжком преступлении.
"Я не могу никак комментировать, потому что это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. Не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам.
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Суд в Петербурге накануне признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Маслова, известного специалиста в области динамики вязкого газа, виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДмитрий Песков
 
 
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