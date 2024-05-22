https://ria.ru/20240522/peskov-1947659243.html
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова - РИА Новости, 22.05.2024
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:29
2024-05-22T14:29
2024-05-22T14:29
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f6ad0a250a7620450f24c39e17d7d8f.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать приговор новосибирскому ученому Анатолию Маслову по делу о госизмене, так как оно связано с работой спецслужб и обвинениями в особо тяжком преступлении. "Я не могу никак комментировать, потому что это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. Не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам. Суд в Петербурге накануне признал 77-летнего новосибирского ученого-физика Маслова, известного специалиста в области динамики вязкого газа, виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_967cb008a550701e27de5afc5b3e3305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать приговор по делу о госизмене ученого Маслова
Песков: приговор по делу о госизмене связан с работой спецслужб