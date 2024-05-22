https://ria.ru/20240522/peskov-1947658862.html
Запад отвергает углубленный диалог, заявил Песков
Запад отвергает углубленный диалог, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2024
Запад отвергает углубленный диалог, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мире требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода из напряженности, но... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:29
2024-05-22T14:29
2024-05-22T14:29
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мире требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода из напряженности, но коллективный Запад отвергает его. "При этом ситуация очевидно требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации, но углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как Кремль оценивает текущие риски ядерного конфликта.
https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html
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в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Запад отвергает углубленный диалог, заявил Песков
Песков: ситуация в мире требует углубленного диалога, но Запад отвергает его
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мире требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода из напряженности, но коллективный Запад отвергает его.
"При этом ситуация очевидно требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации, но углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как Кремль оценивает текущие риски ядерного конфликта.