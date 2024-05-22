https://ria.ru/20240522/peskov-1947658415.html
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе - РИА Новости, 22.05.2024
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
В Кремле обратили внимание на призывы глав международных финансовых институтов не делать шагов, которые нанесут ущерб всей финансовой системе, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:28
2024-05-22T14:28
2024-05-22T14:28
россия
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на призывы глав международных финансовых институтов не делать шагов, которые нанесут ущерб всей финансовой системе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обратили внимание на то, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, к коим они относят те решения, которые были анонсированы в ЕС", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947657608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
Песков: Кремль заметил неоднократные призывы не вредить финансовой системе