https://ria.ru/20240522/peskov-1947658415.html

В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе

В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе - РИА Новости, 22.05.2024

В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе

В Кремле обратили внимание на призывы глав международных финансовых институтов не делать шагов, которые нанесут ущерб всей финансовой системе, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:28

2024-05-22T14:28

2024-05-22T14:28

россия

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на призывы глав международных финансовых институтов не делать шагов, которые нанесут ущерб всей финансовой системе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обратили внимание на то, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, к коим они относят те решения, которые были анонсированы в ЕС", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947657608.html

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россия, дмитрий песков, евросоюз