https://ria.ru/20240522/peskov-1947657750.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике - РИА Новости, 22.05.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:25

2024-05-22T14:25

2024-05-22T14:25

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике "По деталям опять же я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам. Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что у России не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа,

https://ria.ru/20240521/baltika-1947451944.html

россия

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россия, дмитрий песков