https://ria.ru/20240522/peskov-1947657750.html
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике - РИА Новости, 22.05.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:25
2024-05-22T14:25
2024-05-22T14:25
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике "По деталям опять же я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам. Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что у России не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа,
https://ria.ru/20240521/baltika-1947451944.html
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россия, дмитрий песков
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об уточнении границ на Балтике
Песков: вопросы об уточнении границ на Балтике стоит задавать Минобороны
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном уточнении координат госграниц РФ на Балтике
"По деталям опять же я не совсем компетентен, я рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что у России не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа,