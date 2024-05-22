https://ria.ru/20240522/peskov-1947638299.html

Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ

Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 22.05.2024

Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:09

2024-05-22T14:21

россия

дмитрий песков

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

политика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После полудня, собственно, в течение часа-двух Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сначала Путину покажут выставку, он осмотрит стенды. Это все состоится на площадке "Точка кипения - Арбат", - сказал Песков. Он пояснил, что "Точки кипения" - это такие специальные пространства, которые создает АСИ, их чуть меньше двух сотен, там ведется проектная работа по основным направлениям агентства. "Самые разные стенды, в первую очередь о перспективах и формате работы агентства до 2030 года, насколько агентство будет вписываться в национальные цели развития, это суверенизация экономики и так далее и тому подобное", - сказал Песков. По его словам, рассказывать все президенту будут Светлана Чупшева - гендиректор агентства и Дмитрий Николаевич Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что уже непосредственно на заседании вначале выступит президент, у него будет вступительные слово, Чупшева расскажет о деятельности агентства в 2023 году и о планах на текущий год, а спецпредставитель президента Песков расскажет о ходе реализации национальной технологической инициативы и планах."Поэтому обещает быть насыщенной, как всегда это бывает у АСИ, и интересной повестка дня", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240522/putin-1947635937.html

https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), политика