Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 22.05.2024 (обновлено: 14:21 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/peskov-1947638299.html
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 22.05.2024
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:09
2024-05-22T14:21
россия
дмитрий песков
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После полудня, собственно, в течение часа-двух Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сначала Путину покажут выставку, он осмотрит стенды. Это все состоится на площадке "Точка кипения - Арбат", - сказал Песков. Он пояснил, что "Точки кипения" - это такие специальные пространства, которые создает АСИ, их чуть меньше двух сотен, там ведется проектная работа по основным направлениям агентства. "Самые разные стенды, в первую очередь о перспективах и формате работы агентства до 2030 года, насколько агентство будет вписываться в национальные цели развития, это суверенизация экономики и так далее и тому подобное", - сказал Песков. По его словам, рассказывать все президенту будут Светлана Чупшева - гендиректор агентства и Дмитрий Николаевич Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что уже непосредственно на заседании вначале выступит президент, у него будет вступительные слово, Чупшева расскажет о деятельности агентства в 2023 году и о планах на текущий год, а спецпредставитель президента Песков расскажет о ходе реализации национальной технологической инициативы и планах."Поэтому обещает быть насыщенной, как всегда это бывает у АСИ, и интересной повестка дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240522/putin-1947635937.html
https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4ba113b8541b525ca99727043dc83da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ

Песков: Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После полудня, собственно, в течение часа-двух Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сначала Путину покажут выставку, он осмотрит стенды. Это все состоится на площадке "Точка кипения - Арбат", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин в среду встретится с главами регионов
13:04
Он пояснил, что "Точки кипения" - это такие специальные пространства, которые создает АСИ, их чуть меньше двух сотен, там ведется проектная работа по основным направлениям агентства.
"Самые разные стенды, в первую очередь о перспективах и формате работы агентства до 2030 года, насколько агентство будет вписываться в национальные цели развития, это суверенизация экономики и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
По его словам, рассказывать все президенту будут Светлана Чупшева - гендиректор агентства и Дмитрий Николаевич Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что уже непосредственно на заседании вначале выступит президент, у него будет вступительные слово, Чупшева расскажет о деятельности агентства в 2023 году и о планах на текущий год, а спецпредставитель президента Песков расскажет о ходе реализации национальной технологической инициативы и планах.
"Поэтому обещает быть насыщенной, как всегда это бывает у АСИ, и интересной повестка дня", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ
20 февраля, 19:53
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала