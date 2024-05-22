https://ria.ru/20240522/peskov-1947638299.html
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 22.05.2024
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:09
2024-05-22T13:09
2024-05-22T14:21
россия
дмитрий песков
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "После полудня, собственно, в течение часа-двух Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сначала Путину покажут выставку, он осмотрит стенды. Это все состоится на площадке "Точка кипения - Арбат", - сказал Песков. Он пояснил, что "Точки кипения" - это такие специальные пространства, которые создает АСИ, их чуть меньше двух сотен, там ведется проектная работа по основным направлениям агентства. "Самые разные стенды, в первую очередь о перспективах и формате работы агентства до 2030 года, насколько агентство будет вписываться в национальные цели развития, это суверенизация экономики и так далее и тому подобное", - сказал Песков. По его словам, рассказывать все президенту будут Светлана Чупшева - гендиректор агентства и Дмитрий Николаевич Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что уже непосредственно на заседании вначале выступит президент, у него будет вступительные слово, Чупшева расскажет о деятельности агентства в 2023 году и о планах на текущий год, а спецпредставитель президента Песков расскажет о ходе реализации национальной технологической инициативы и планах."Поэтому обещает быть насыщенной, как всегда это бывает у АСИ, и интересной повестка дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240522/putin-1947635937.html
https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика
Путин выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
Песков: Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на заседании наблюдательного совета АСИ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После полудня, собственно, в течение часа-двух Путин
примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сначала Путину покажут выставку, он осмотрит стенды. Это все состоится на площадке "Точка кипения - Арбат", - сказал Песков.
Он пояснил, что "Точки кипения" - это такие специальные пространства, которые создает АСИ, их чуть меньше двух сотен, там ведется проектная работа по основным направлениям агентства.
"Самые разные стенды, в первую очередь о перспективах и формате работы агентства до 2030 года, насколько агентство будет вписываться в национальные цели развития, это суверенизация экономики и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
По его словам, рассказывать все президенту будут Светлана Чупшева
- гендиректор агентства и Дмитрий Николаевич Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что уже непосредственно на заседании вначале выступит президент, у него будет вступительные слово, Чупшева расскажет о деятельности агентства в 2023 году и о планах на текущий год, а спецпредставитель президента Песков расскажет о ходе реализации национальной технологической инициативы и планах.
"Поэтому обещает быть насыщенной, как всегда это бывает у АСИ, и интересной повестка дня", - сказал Песков.