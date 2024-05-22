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Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты - РИА Новости, 22.05.2024
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12:46 22.05.2024 (обновлено: 13:03 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html
Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты
Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты - РИА Новости, 22.05.2024
Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты
Россия неоднократно выступала за запреты размещения в космосе какого-либо оружия, инициативы были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:46
2024-05-22T13:03
россия
дмитрий песков
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала за запреты размещения в космосе какого-либо оружия, инициативы были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно выступали за запрет вывода какого-либо оружия в космос, к сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты. В том числе, Соединенными Штатами Америки", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947628857.html
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россия, дмитрий песков, космос - риа наука
Россия, Дмитрий Песков, Космос - РИА Наука
Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты

Песков: Россия неоднократно выступала за запрет на размещение в космосе оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала за запреты размещения в космосе какого-либо оружия, инициативы были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно выступали за запрет вывода какого-либо оружия в космос, к сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты. В том числе, Соединенными Штатами Америки", - сказал Песков.
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РоссияДмитрий ПесковКосмос - РИА Наука
 
 
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