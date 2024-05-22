https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html

Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты

Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты - РИА Новости, 22.05.2024

Песков: все инициативы России по запрету оружия в космосе были отвергнуты

Россия неоднократно выступала за запреты размещения в космосе какого-либо оружия, инициативы были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:46

2024-05-22T12:46

2024-05-22T13:03

россия

дмитрий песков

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала за запреты размещения в космосе какого-либо оружия, инициативы были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы неоднократно выступали за запрет вывода какого-либо оружия в космос, к сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты. В том числе, Соединенными Штатами Америки", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947628857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, космос - риа наука