https://ria.ru/20240522/peskov-1947628857.html
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность - РИА Новости, 22.05.2024
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Уровень конфронтации в Балтийском регионе требует от России шагов по обеспечению своей безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:45
2024-05-22T12:45
2024-05-22T12:48
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уровень конфронтации в Балтийском регионе требует от России шагов по обеспечению своей безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что у России не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа."Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в заявлениях Минобороны какая-то политическая подоплека или эта контрмера, и переадресовал вопрос в Минобороны.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947629312.html
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россия, дмитрий песков
Песков: ситуация на Балтике требует от России обеспечить свою безопасность
Песков: напряженность на Балтике требует от РФ обеспечения своей безопасности
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уровень конфронтации в Балтийском регионе требует от России шагов по обеспечению своей безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что у России не было и нет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы, экономической зоны и континентального шельфа.
"Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалируют напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в заявлениях Минобороны какая-то политическая подоплека или эта контрмера, и переадресовал вопрос в Минобороны.