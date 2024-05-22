https://ria.ru/20240522/peregovory-1947555480.html

Вести переговоры от имени Украины больше некому, заявил Медведчук

Вести переговоры от имени Украины больше некому, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.05.2024

Вести переговоры от имени Украины больше некому, заявил Медведчук

Вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому, боевые действия в стране не прекратятся, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:07

2024-05-22T03:07

2024-05-22T05:27

в мире

украина

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владимир зеленский

виктор медведчук

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому, боевые действия в стране не прекратятся, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию."Это должны понимать украинцы, как никто другой, что, начиная с 21 мая 2024 года, вести переговоры от имени Украины некому, а тем более — подписывать какие-либо документы. Поэтому боевые действия на территории страны не могут завершиться, пока Зеленский находится в президентском кабинете", — сказал Медведчук. Он отметил, что Запад разрушил государственность Украины, чтобы Зеленский ничего не смог подписать с Россией, а тем более выполнить. "Он сегодня выполнит любую команду, подпишет любую бумагу, и (президент России — Прим. Ред.) Владимир Путин это прекрасно понимает. Россия справедливо ждет реальных предложений от коллективного Запада. И именно отсутствие этих предложений тормозит мирный процесс, а не позиция нелегитимного президента Зеленского", — сказал Медведчук.Путин ранее отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266906.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин