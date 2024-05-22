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Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США - РИА Новости, 22.05.2024
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04:50 22.05.2024 (обновлено: 10:53 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html
Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США
Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США - РИА Новости, 22.05.2024
Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США
США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:50
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россия
сша
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", - сказал он на брифинге для СМИ. Райдер добавил, что на той же орбите находятся "американский правительственный спутник". Он пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом, чьи характеристики, по словам Райдера, сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах. Представитель Пентагона сказал, что не знает, имели ли место контакты России с США по этому поводу.
https://ria.ru/20240520/kosmos-1947307031.html
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html
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россия, сша, патрик райдер, министерство обороны сша
Россия, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США

Пентагон утверждает, что Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат

© Depositphotos.com / cookelmaКосмический спутник
Космический спутник - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / cookelma
Космический спутник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", - сказал он на брифинге для СМИ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя
20 мая, 23:43
Райдер добавил, что на той же орбите находятся "американский правительственный спутник".
Он пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом, чьи характеристики, по словам Райдера, сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах.
Представитель Пентагона сказал, что не знает, имели ли место контакты России с США по этому поводу.
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США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием
15 февраля, 01:44
 
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