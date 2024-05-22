https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html

Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США

Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США - РИА Новости, 22.05.2024

Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, предположили в США

США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T04:50

2024-05-22T04:50

2024-05-22T10:53

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", - сказал он на брифинге для СМИ. Райдер добавил, что на той же орбите находятся "американский правительственный спутник". Он пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом, чьи характеристики, по словам Райдера, сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах. Представитель Пентагона сказал, что не знает, имели ли место контакты России с США по этому поводу.

https://ria.ru/20240520/kosmos-1947307031.html

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россия, сша, патрик райдер, министерство обороны сша